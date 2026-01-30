Ετοιμαστείτε για απόδραση: Επιστρέφει γνωστό ξενοδοχείο της Κύπρου - Δείτε πότε

Τοποθετημένο σε μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Κάτω Πάφου, με θέα το γραφικό λιμανάκι, το Μεσαιωνικό Κάστρο και την ακτογραμμή της πόλης, το Almyra είναι ένα πεντάστερο ξενοδοχείο που ήδη αποτελεί αγαπημένον προορισμό, τόσο για τις παροχές του όσο και τη γαστρονομία του.

Διαθέτει πέντε εξαιρετικά εστιατόρια, ανάμεσά τους το ιαπωνικό Notios, το Ουζερί, με κυπριακά και ελληνικά μεζεδάκια, το Eauzone, το Mosaics και το Aeras, καθώς επίσης και το βραβευμένο Almyraspa.

Ακόμα διαθέτει εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες (εκ των οποίων μία για τους ενήλικες και μία μόνο για βρέφη) και 187 κομψά και ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, σχεδιασμένα από τη διακεκριμένη Γαλλίδα σχεδιάστρια και διακοσμήτρια Joelle Pleot.

Το Almyra αποτελεί ιδανικό προορισμό για ζευγάρια που επιθυμούν να χαλαρώσουν. Οι ευρύχωρες σουίτες του ξενοδοχείου με θέα στη θάλασσα, διαθέτουν τη δική τους βεράντα με ξαπλώστρες και είναι ιδανικές για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Επιπλέον, το ξενοδοχείο μπορεί επίσης να καλύψει όλες τις ανάγκες για οικογενειακές διακοπές με την λειτουργία του MYTHOS Kids Club, το οποίο προσφέρει εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας, καθώς και προγράμματα με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για τους μικρούς εξερευνητές.

Περισσότερα, στο https://www.almyra.com/

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com