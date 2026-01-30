Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Σε απευθείας δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι - Τη Δευτέρα η απόφαση αν θα αφεθούν ελεύθεροι

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείου Λάρνακας θα συνεδριάσει στις 19 Μαρτίου στις 8:45 το πρωί.

Οι πέντε παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι συνήγοροι υπεράσπισής τους έφεραν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας να παραμείνουν οι πελάτες τους υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης. Ζήτησαν, παράλληλα, όπως οι πελάτες τους αφεθούν ελεύθεροι με ικανοποιητικούς όρους, μέσα από τους οποίους θα διασφαλιστεί η παρουσία τους στην δίκη.

Το Δικαστήριο ανέφερε ότι την απόφαση του θα την ανακοινώσει την Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου στις 8:45 το πρωί και διέταξε όπως οι πέντε κατηγορούμενοι παραμείνουν υπό κράτηση.

Οι πέντε αντιμετωπίζουν επτά αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2023-2025 στην Λάρνακα.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εξετάσεων εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία εμπλέκονται οι πέντε ύποπτοι. Στις 22 Ιανουαρίου εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης εναντίον τους και εντάλματα έρευνας στις οικίες και στα οχήματα τους.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν τα πέντε άτομα.

Στο πλαίσιο των ερευνών στις οικίες των υπόπτων, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό ύψους 1.050 ευρώ, χρυσαφικά άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, κινητά τηλέφωνα, δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα, δύο ομοιώματα πιστολιού, πτυσσόμενο ρόπαλο και άλλα αντικείμενα που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο οχήματα και μεταφέρθηκαν στην ΑΔΕ Λάρνακας για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία, εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι ένα άτομο δεν κατείχε άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου και, ως εκ τούτου, συνελήφθη εκ νέου για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου.

Ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα, ο 22χρονος, συνελήφθη στις Κεντρικές Φυλακές, την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, όπου βρίσκεται ως υπόδικος για την απόπειρα φόνου 47χρονου επιχειρηματία που διαπράχθηκε στην Λάρνακα τον περασμένο Ιούλιο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ