Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠυροβολισμοί στη Λάρνακα: Σε απευθείας δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι - Τη Δευτέρα η απόφαση αν θα αφεθούν ελεύθεροι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Σε απευθείας δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι - Τη Δευτέρα η απόφαση αν θα αφεθούν ελεύθεροι

 30.01.2026 - 16:12
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Σε απευθείας δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι - Τη Δευτέρα η απόφαση αν θα αφεθούν ελεύθεροι

Σε απευθείας δίκη στις 19 Μαρτίου ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παραπέμφθηκαν οι 5 άνδρες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 42, 22 και 31 χρονών, καθώς και για δύο 29χρονους, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 22 Ιανουαρίου από την Αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα και στις Κεντρικές Φυλακές.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείου Λάρνακας θα συνεδριάσει στις 19 Μαρτίου στις 8:45 το πρωί.

Οι πέντε παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι συνήγοροι υπεράσπισής τους έφεραν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας να παραμείνουν οι πελάτες τους υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης. Ζήτησαν, παράλληλα, όπως οι πελάτες τους αφεθούν ελεύθεροι με ικανοποιητικούς όρους, μέσα από τους οποίους θα διασφαλιστεί η παρουσία τους στην δίκη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Στο κελί μέχρι τη δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι

Το Δικαστήριο ανέφερε ότι την απόφαση του θα την ανακοινώσει την Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου στις 8:45 το πρωί και διέταξε όπως οι πέντε κατηγορούμενοι παραμείνουν υπό κράτηση.

Οι πέντε αντιμετωπίζουν επτά αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2023-2025 στην Λάρνακα.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εξετάσεων εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία εμπλέκονται οι πέντε ύποπτοι. Στις 22 Ιανουαρίου εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης εναντίον τους και εντάλματα έρευνας στις οικίες και στα οχήματα τους.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν τα πέντε άτομα.

Στο πλαίσιο των ερευνών στις οικίες των υπόπτων, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό ύψους 1.050 ευρώ, χρυσαφικά άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, κινητά τηλέφωνα, δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα, δύο ομοιώματα πιστολιού, πτυσσόμενο ρόπαλο και άλλα αντικείμενα που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο οχήματα και μεταφέρθηκαν στην ΑΔΕ Λάρνακας για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία, εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι ένα άτομο δεν κατείχε άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου και, ως εκ τούτου, συνελήφθη εκ νέου για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου.

Ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα, ο 22χρονος, συνελήφθη στις Κεντρικές Φυλακές, την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, όπου βρίσκεται ως υπόδικος για την απόπειρα φόνου 47χρονου επιχειρηματία που διαπράχθηκε στην Λάρνακα τον περασμένο Ιούλιο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO
VIDEO - Αριστοδήμου κατά Φαίδωνος: Είμαι έτοιμος να καταθέσω - Δεν με κάλεσε ποτέ η Αστυνομία
ΕΦ: Έψαξαν να βρουν τα εκρηκτικά αλλά, ως διά μαγείας, δεν ήταν στη θέση τους - Ποιες οι «εικασίες»
Viral βίντεο στη Λεμεσό: Έψαχνε τον καφέ της… και τον βρήκε να κάνει βόλτα πάνω στο αυτοκίνητο!
Ένα νέο ghost kitchen στη Λευκωσία φέρνει στην πόρτα σου άρωμα και γεύσεις από Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες
Σχολικός εφιάλτης για μαθήτρια στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο bullying – Γράφουν ύβρεις στους τοίχους - «Το παιδί μου δεν αντέχει άλλο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ελλάδα για γυρίσματα! Το νησί και πότε θα ξεκινήσουν

 30.01.2026 - 16:05
Επόμενο άρθρο

Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Μετά τον χωρισμό... μετακόμιση! Μένουν πια σε ξεχωριστά σπίτια

 30.01.2026 - 16:17
Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

  •  30.01.2026 - 07:14
Λετυμπιώτης: Ο ΠτΔ πρότεινε τρεις ημερομηνίες για συνάντηση με Τ/κ ηγέτη εντός Φεβρουαρίου

Λετυμπιώτης: Ο ΠτΔ πρότεινε τρεις ημερομηνίες για συνάντηση με Τ/κ ηγέτη εντός Φεβρουαρίου

  •  30.01.2026 - 09:56
Ραγδαίες οι εξελίξεις: Ζητά τερματισμό έρευνας η σύζυγος του Φαίδωνος - Έστειλε επιστολή στην Αστυνομία

Ραγδαίες οι εξελίξεις: Ζητά τερματισμό έρευνας η σύζυγος του Φαίδωνος - Έστειλε επιστολή στην Αστυνομία

  •  30.01.2026 - 15:03
VIDEO - Φειδίας: Κατεβαίνει υποψήφιος στο κόμμα του; Όσα αποκάλυψε - Ξεκαθαρίζει για SAFE και προσωπικές κατηγορίες

VIDEO - Φειδίας: Κατεβαίνει υποψήφιος στο κόμμα του; Όσα αποκάλυψε - Ξεκαθαρίζει για SAFE και προσωπικές κατηγορίες

  •  30.01.2026 - 14:22
Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO

  •  30.01.2026 - 10:05
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Βάζει τέλος στα σενάρια και ξεκαθαρίζει για τις εκλογές Μαΐου - Τι ισχύει με την υποψηφιότητα της

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Βάζει τέλος στα σενάρια και ξεκαθαρίζει για τις εκλογές Μαΐου - Τι ισχύει με την υποψηφιότητα της

  •  30.01.2026 - 13:17
Σχολικός εφιάλτης για μαθήτρια στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο bullying – Γράφουν ύβρεις στους τοίχους - «Το παιδί μου δεν αντέχει άλλο»

Σχολικός εφιάλτης για μαθήτρια στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο bullying – Γράφουν ύβρεις στους τοίχους - «Το παιδί μου δεν αντέχει άλλο»

  •  30.01.2026 - 10:50
ΕΦ: Έψαξαν να βρουν τα εκρηκτικά αλλά, ως διά μαγείας, δεν ήταν στη θέση τους - Ποιες οι «εικασίες»

ΕΦ: Έψαξαν να βρουν τα εκρηκτικά αλλά, ως διά μαγείας, δεν ήταν στη θέση τους - Ποιες οι «εικασίες»

  •  30.01.2026 - 13:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα