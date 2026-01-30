Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕκρηκτικά στην ΕΦ: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για τα 13,6 κιλά ΤΝΤ που εξαφανίστηκαν -Λαμβάνονται καταθέσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εκρηκτικά στην ΕΦ: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για τα 13,6 κιλά ΤΝΤ που εξαφανίστηκαν -Λαμβάνονται καταθέσεις

 30.01.2026 - 16:59
Εκρηκτικά στην ΕΦ: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για τα 13,6 κιλά ΤΝΤ που εξαφανίστηκαν -Λαμβάνονται καταθέσεις

Συνεχίζονται οι έρευνες της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας για τα 13,6 κιλά εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ που διαπιστώθηκε χθες το μεσημέρι ότι έλειπαν από το πεδίο βολής του Καλού Χωριού Λάρνακας, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί προγραμματισμένη άσκηση. Εξετάζεται το πιθανότερο σενάριο που είναι η κλοπή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΕΦ: Έψαξαν να βρουν τα εκρηκτικά αλλά, ως διά μαγείας, δεν ήταν στη θέση τους - Ποιες οι «εικασίες»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερή δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι πρόκειται για δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς για καταστροφή βλημάτων, που περιέχουν εκρηκτική ύλη ΤΝΤ συνολικά 30 λιβρών, 13,6 κιλά.

Γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι επρόκειτο να γίνει η έκρηξη στο πλαίσιο μιας άσκησης, όμως δεν έγινε, ανέφερε κι εξήγησε ότι λόγω του πρωτοκόλλου ασφαλείας έπρεπε να περιμένουν μία ώρα για να πλησιάσουν στην περιοχή, πράγμα που έγινε γύρω στις 3 οπόταν και διαπίστωσαν ότι τα εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί εκεί είχαν εξαφανιστεί.

Ειδοποιήθηκαν αμέσως οι προϊστάμενοι του ΓΕΕΦ αλλά και η Αστυνομία, πρόσθεσε κι επιτόπου μετέβησαν μέλη και των δύο ενώ η περιοχή σφραγίστηκε. Οι έρευνες και η λήψη καταθέσεων και στο ΤΑΕ Αρχηγείου συνεχίζονται, δήλωσε ο κ Πιερή λέγοντας ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η μετακίνηση – κλοπή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO
Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τρ. Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες
Σημαντικές αλλαγές στα ταξίδια: Τέλος στο όριο των 100 ml - Που επιτρέπουν έως και 2 λίτρα υγρών
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε επιστρέφει η θερινή - Πώς επηρεάζεται ο ύπνος μας
Βίντεο προκάλεσε σάλο: ΑμεΑ δεν είχε χώρο να παρκάρει λόγω.. περιπολικού - «Κάνει ότι θέλει η Αστυνομία...»
Σε αυξημένη επιφυλακή τα σχολεία στην Κύπρο: Έκτακτα μέτρα λόγω έξαρσης γρίπης - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Εκρηκτικά στην ΕΦ: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για τα 13,6 κιλά ΤΝΤ που εξαφανίστηκαν -Λαμβάνονται καταθέσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα ένταση στον Δήμο Λάρνακας: Εισήγηση Βύρα για πώληση τεμαχίου στο παραλιακό μέτωπο παρά προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 30.01.2026 - 16:49
Επόμενο άρθρο

Βίντεο προκάλεσε σάλο: ΑμεΑ δεν είχε χώρο να παρκάρει λόγω.. περιπολικού - «Κάνει ότι θέλει η Αστυνομία...»

 30.01.2026 - 17:22
Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία τον Μάιο - την οποία επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις- με σταθμούς το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι και με τη συνοδεία ευρείας επιχειρηματικής αποστολής, δεν πρέπει να προσεγγιστεί ως μια ακόμη διπλωματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

Από τη Λευκωσία στο Νέο Δελχί και τη Μουμπάι, η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη που ανοίγει νέους επενδυτικούς ορίζοντες

  •  30.01.2026 - 07:14
Νέα ένταση στον Δήμο Λάρνακας: Εισήγηση Βύρα για πώληση τεμαχίου στο παραλιακό μέτωπο παρά προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Νέα ένταση στον Δήμο Λάρνακας: Εισήγηση Βύρα για πώληση τεμαχίου στο παραλιακό μέτωπο παρά προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

  •  30.01.2026 - 16:49
Υπόθεση Φαίδωνος: Επιβεβαιώνει τη λήψη επιστολής η Αστυνομία - «Βρίσκεται υπό εξέταση»

Υπόθεση Φαίδωνος: Επιβεβαιώνει τη λήψη επιστολής η Αστυνομία - «Βρίσκεται υπό εξέταση»

  •  30.01.2026 - 18:42
Εκρηκτικά στην ΕΦ: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για τα 13,6 κιλά ΤΝΤ που εξαφανίστηκαν -Λαμβάνονται καταθέσεις

Εκρηκτικά στην ΕΦ: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για τα 13,6 κιλά ΤΝΤ που εξαφανίστηκαν -Λαμβάνονται καταθέσεις

  •  30.01.2026 - 16:59
ΥΠΕΣ: «Στο ακουστικό» από τη Νομική Υπηρεσία και για άλλη υπόθεση εναντίον Δημάρχου

ΥΠΕΣ: «Στο ακουστικό» από τη Νομική Υπηρεσία και για άλλη υπόθεση εναντίον Δημάρχου

  •  30.01.2026 - 14:03
VIDEO - Φειδίας: Κατεβαίνει υποψήφιος στο κόμμα του; Όσα αποκάλυψε - Ξεκαθαρίζει για SAFE και προσωπικές κατηγορίες

VIDEO - Φειδίας: Κατεβαίνει υποψήφιος στο κόμμα του; Όσα αποκάλυψε - Ξεκαθαρίζει για SAFE και προσωπικές κατηγορίες

  •  30.01.2026 - 14:22
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Σε απευθείας δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι - Τη Δευτέρα η απόφαση αν θα αφεθούν ελεύθεροι

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Σε απευθείας δίκη οι πέντε κατηγορούμενοι - Τη Δευτέρα η απόφαση αν θα αφεθούν ελεύθεροι

  •  30.01.2026 - 16:12
Σημαντικές αλλαγές στα ταξίδια: Τέλος στο όριο των 100 ml - Που επιτρέπουν έως και 2 λίτρα υγρών

Σημαντικές αλλαγές στα ταξίδια: Τέλος στο όριο των 100 ml - Που επιτρέπουν έως και 2 λίτρα υγρών

  •  30.01.2026 - 17:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα