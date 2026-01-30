Εκρηκτικά στην ΕΦ: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για τα 13,6 κιλά ΤΝΤ που εξαφανίστηκαν -Λαμβάνονται καταθέσεις

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερή δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι πρόκειται για δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς για καταστροφή βλημάτων, που περιέχουν εκρηκτική ύλη ΤΝΤ συνολικά 30 λιβρών, 13,6 κιλά.

Γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι επρόκειτο να γίνει η έκρηξη στο πλαίσιο μιας άσκησης, όμως δεν έγινε, ανέφερε κι εξήγησε ότι λόγω του πρωτοκόλλου ασφαλείας έπρεπε να περιμένουν μία ώρα για να πλησιάσουν στην περιοχή, πράγμα που έγινε γύρω στις 3 οπόταν και διαπίστωσαν ότι τα εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί εκεί είχαν εξαφανιστεί.

Ειδοποιήθηκαν αμέσως οι προϊστάμενοι του ΓΕΕΦ αλλά και η Αστυνομία, πρόσθεσε κι επιτόπου μετέβησαν μέλη και των δύο ενώ η περιοχή σφραγίστηκε. Οι έρευνες και η λήψη καταθέσεων και στο ΤΑΕ Αρχηγείου συνεχίζονται, δήλωσε ο κ Πιερή λέγοντας ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η μετακίνηση – κλοπή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ