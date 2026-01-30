Νέα ένταση στον Δήμο Λάρνακας: Εισήγηση Βύρα για πώληση τεμαχίου στο παραλιακό μέτωπο παρά προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Νέα δεδομένα και έντονες αντιδράσεις φαίνεται να προκαλούν οι τελευταίοι χειρισμοί της δημοτικής αρχής Λάρνακας σε σχέση με τον σχεδιασμό για το παραλιακό μέτωπο και τη στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Themaonline, η πρόσφατη δήλωση του Δημάρχου Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, ότι στόχος του είναι η αναδιαμόρφωση του παραλιακού μετώπου πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, προκάλεσε αντιδράσεις στους κόλπους της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δημοτικοί σύμβουλοι διερωτώνται για την αιφνίδια επαναφορά του συγκεκριμένου θέματος, τη στιγμή που υφίσταται απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία προνοούσε την προκήρυξη διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες φέρουν τον Δήμαρχο Λάρνακας να καταθέτει εισήγηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για πώληση του τεμαχίου στο οποίο ήταν χτισμένο το παλαιό Δημοτικό Μέγαρο, στο παραλιακό μέτωπο, επί της λεωφόρου Αθηνών. Πρόκειται για ακίνητο ιδιαίτερης αξίας, για το οποίο υπάρχει προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προνοεί αφενός, ότι δεν αποξενώνεται περιουσία του Δήμου και, αφετέρου, ότι στο συγκεκριμένο σημείο είχε προγραμματιστεί η ανέγερση καταστημάτων προς ενοικίαση, με στόχο τη δημιουργία σταθερών εσόδων για τον Δήμο.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σχεδιασμός αυτός συνδέεται άμεσα με το έργο στέγασης των Υπηρεσιών του Δήμου Λάρνακας στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, το ποσό που ενδεχομένως θα εισπραχθεί από την πώληση του τεμαχίου στο παραλιακό μέτωπο φέρεται να προορίζεται για τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι σημερινές εκτιμήσεις ανεβάζουν το αρχικό κόστος της αναδιαμόρφωσης του παλαιού Νοσοκομείου το οποίο ήταν 12 εκ. ευρώ συν ΦΠΑ σε περίπου 15 εκ. ευρώ, ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο ίδιος ο Δήμαρχος Λάρνακας, έκανε λόγο για 9 εκατομμύρια. Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο δημοσίευμα του Themaonline, το συγκεκριμένο έργο έχει χαρακτηριστεί από κύκλους του Δημοτικού Συμβουλίου ως οικονομικά ασύμφορο, τόσο για τον Δήμο όσο και για τους δημότες.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο εσωτερικός ελεγκτής του Δήμου Λάρνακας φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει πως η αναδιαμόρφωση του παλαιού Νοσοκομείου μπορεί να προχωρήσει μόνο μέσω πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. Η τοποθέτηση αυτή φαίνεται να ενισχύει τα σενάρια αποξένωσης δημοτικής γης, προκαλώντας περαιτέρω προβληματισμό, καθώς έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θυμίζουμε ότι στους όρους του δανείου, για το παλαιό νοσοκομείο της πόλης, υπήρχαν πρόνοιες για είσπραξη ενοικίων τόσο από τα γραφεία του κτιρίου, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας σήμερα, όσο και από την είσπραξη ενοικίων από την ανέγερση καταστημάτων, στο τεμάχιο, όπου ήταν χτισμένο το παλαιό δημαρχείο.

Σε ότι αφορά στην αναδιαμόρφωση του παλαιού νοσοκομείου Λάρνακας-με τα σημερινά δεδομένα- έχουν εκφραστεί αντιδράσεις από τις δημοτικές ομάδες ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ.