Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό

Για την Κυβέρνηση προτεραιότητα είναι να τελειώσει το έργο όπως έχει ξεκινήσει και «από το σημείο στο οποίο έχει σταματήσει», τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας, κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή του θέματος «Η πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή Βασιλικού».

"Να βρεθεί νέος εργολάβος στη διαδικασία των προσφορών ώστε να τελειώσει το έργο", σημείωσε.

Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κυριάκο Χατζηγιάννη αν έχει στην κατοχή του τη μελέτη της γαλλικής Technip, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι είναι ένα ιδιαίτερα τεχνικό gap analysis το οποίο επεξεργάζεται η ΕΤΥΦΑ που έχει την τεχνογνωσία να το επεξεργαστεί.

Ο κ. Χατζηγιάννη ζήτησε να κατατεθεί στη Βουλή η μελέτη και ο Υπουργός είπε ότι η μελέτη θα κατατεθεί αν νομικά είναι εφικτό.

Αναφορικά με προτάσεις από άλλους φορείς για ολοκλήρωση του έργου, ο Υπουργός είπε ότι «γίνεται μια συζήτηση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ενδεχόμενο να τελειώσει το έργο μια εταιρεία από τα Εμιράτα.

Ερωτηθείς από τον κ. Χατζηγιάννη κατά πόσον για να ξεπεραστεί η διαδικασία της Technip υπάρχει πολιτική απόφαση για διακρατική συμφωνία για να ολοκληρωθεί το έργο, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι «είναι σε αρχικά στάδια η συζήτηση ακόμη».

Σε σχέση με τα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ο κ. Δαμιανός είπε ότι ούτε η ίδια η Technip που είναι τεχνικοί δεν μπορούν να δώσουν χρονοδιαγράμματα.

Ο κ. Δαμιανός είπε ότι «πρέπει να τελειώσει το έργο» αλλά δεν είναι σε θέση να δώσει σήμερα χρονοδιαγράμματα.

«Όταν θα μπορούμε να δώσουμε χρονοδιαγράμματα θα δώσουμε χρονοδιαγράμματα», πρόσθεσε.

Σε σχέση με το ποσό ύψους 67 εκ. ευρώ που έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ (μηχανισμός χρηματοδότησης CINEA), ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι «οι διαδικασίες ανάκτησης του ποσού είναι σε εξέλιξη» και «έχουν γίνει κάποιοι συμψηφισμοί για ποσά που έχουν δοθεί».

Εξηγώντας τον συμψηφισμό ποσών, ο κ. Δαμιανός είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο συγκεκριμένοι τρόποι που είναι «συμψηφισμός με άλλα ποσά της Κυπριακής Δημοκρατίας και ένα ποσό σε μετρητά που έχει επιστραφεί».