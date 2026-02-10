Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΥπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό

 10.02.2026 - 13:59
Υπ. Ενέργειας: Σε εξέλιξη διαδικασίες ανάκτησης €67 εκ. από Κομισιόν για το τερματικό

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες ανάκτησης του ποσού των 67 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκε ως χορηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τερματικό στο Βασιλικό, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, προσθέτοντας ότι για τον τρόπο ανάκτησης του ποσού έγινε συμψηφισμός με άλλα ποσά της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ έχει επιστραφεί και ένα ποσό σε μετρητά.

Για την Κυβέρνηση προτεραιότητα είναι να τελειώσει το έργο όπως έχει ξεκινήσει και «από το σημείο στο οποίο έχει σταματήσει», τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας, κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή του θέματος «Η πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή Βασιλικού».

"Να βρεθεί νέος εργολάβος στη διαδικασία των προσφορών ώστε να τελειώσει το έργο", σημείωσε.

Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κυριάκο Χατζηγιάννη αν έχει στην κατοχή του τη μελέτη της γαλλικής Technip, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι είναι ένα ιδιαίτερα τεχνικό gap analysis το οποίο επεξεργάζεται η ΕΤΥΦΑ που έχει την τεχνογνωσία να το επεξεργαστεί.

Ο κ. Χατζηγιάννη ζήτησε να κατατεθεί στη Βουλή η μελέτη και ο Υπουργός είπε ότι η μελέτη θα κατατεθεί αν νομικά είναι εφικτό.

Αναφορικά με προτάσεις από άλλους φορείς για ολοκλήρωση του έργου, ο Υπουργός είπε ότι «γίνεται μια συζήτηση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ενδεχόμενο να τελειώσει το έργο μια εταιρεία από τα Εμιράτα.

Ερωτηθείς από τον κ. Χατζηγιάννη κατά πόσον για να ξεπεραστεί η διαδικασία της Technip υπάρχει πολιτική απόφαση για διακρατική συμφωνία για να ολοκληρωθεί το έργο, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι «είναι σε αρχικά στάδια η συζήτηση ακόμη».

Σε σχέση με τα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ο κ. Δαμιανός είπε ότι ούτε η ίδια η Technip που είναι τεχνικοί δεν μπορούν να δώσουν χρονοδιαγράμματα.

Ο κ. Δαμιανός είπε ότι «πρέπει να τελειώσει το έργο» αλλά δεν είναι σε θέση να δώσει σήμερα χρονοδιαγράμματα.

«Όταν θα μπορούμε να δώσουμε χρονοδιαγράμματα θα δώσουμε χρονοδιαγράμματα», πρόσθεσε.

Σε σχέση με το ποσό ύψους 67 εκ. ευρώ που έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ (μηχανισμός χρηματοδότησης CINEA), ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι «οι διαδικασίες ανάκτησης του ποσού είναι σε εξέλιξη» και «έχουν γίνει κάποιοι συμψηφισμοί για ποσά που έχουν δοθεί».

Εξηγώντας τον συμψηφισμό ποσών, ο κ. Δαμιανός είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο συγκεκριμένοι τρόποι που είναι «συμψηφισμός με άλλα ποσά της Κυπριακής Δημοκρατίας και ένα ποσό σε μετρητά που έχει επιστραφεί».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο 9χρονος Σταύρος: «Άφησε το δικό του ανεξίτηλο φως» - Δείτε φωτογραφία
Νέα ανάρτηση από Annie Alexui: Καλεί τον Φυτιρή να επικοινωνήσει μαζί της - «Θα σου στείλω προσωπικά βίντεο και ηχογραφήσεις...»
Ανείπωτη θλίψη για 33χρονο: Έχασε τις αισθήσεις του σε γυμναστήριο και απεβίωσε – Σήμερα η νεκροτομή
Κι όμως... Σε αυτό το καφενείο της Λευκωσίας η Τσικνοπέμπτη μεταφέρεται την Κυριακή
Περί σκύλων νόμος: Αντιδρούν οι τοπικές αρχές – Ζητούν αρωγή από Κυβέρνηση για καταφύγια πριν περάσουν οι τροποποιήσεις
Πήζεις στην κίνηση; Έτσι επιδιώκει αυτός ο Δήμος να βάλει «φρένο» στην ταλαιπωρία – Τι πρέπει να κάνουν οι δημότες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε νέα παρατήρηση στη Σαουδική Αραβία - Δεν φιλιόμαστε με τον σύντροφό μου, σαν τα ξαδέρφια πηγαίνουμε βόλτες

 10.02.2026 - 13:40
Επόμενο άρθρο

Ελένη Φουρέιρα - Αλμπέρτο Μποτία: Αγκαλιά με τον «super ήρωα» γιο τους στο πάρτι γενεθλίων του

 10.02.2026 - 14:03
Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Στα σημεία που αξιολογούνται αναφορικά με την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

Λετυμπιώτης: Αξιολογείται η πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ για Συμβούλιο Ειρήνης – Οι παράγοντες που εξετάζονται

  •  10.02.2026 - 09:01
Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Ουδέποτε εξέφρασα την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθώ – Δεν μπορούσα να δώσω στο παρόν στάδιο απαντήσεις στο ΑΚΕΛ

  •  10.02.2026 - 13:32
BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

BINTEO - Τελεσίγραφο Annie Alexoui σε Φυτιρή: «Έχω ηχογραφήσεις για συγκάλυψη φόνου – Πάρε με στο ρωσικό μου τηλέφωνο ή τα βγάζω όλα στη φόρα»

  •  10.02.2026 - 11:27
Τροχαίο με πατίνι: Κρίσιμα 26χρονη – Βρίσκεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου

Τροχαίο με πατίνι: Κρίσιμα 26χρονη – Βρίσκεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου

  •  10.02.2026 - 13:11
VIDEO - Μιχαηλίδης: «Δέχθηκα πολιτικές παρεμβάσεις» – Οι αποκαλύψεις του πρώην Αρχηγού Αστυνομίας για το οργανωμένο έγκλημα

VIDEO - Μιχαηλίδης: «Δέχθηκα πολιτικές παρεμβάσεις» – Οι αποκαλύψεις του πρώην Αρχηγού Αστυνομίας για το οργανωμένο έγκλημα

  •  10.02.2026 - 14:04
Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε μόσχευμα λόγω έλλειψης αεράμπουλας - «Τι θα γίνει την επόμενη φορά;»

Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε μόσχευμα λόγω έλλειψης αεράμπουλας - «Τι θα γίνει την επόμενη φορά;»

  •  10.02.2026 - 11:34
Δρ. Καραγιάννης: «Ο RSV συνήθως δεν είναι θανατηφόρος» - Ποιους «ταλαιπωρεί» και τι προκαλεί - Στην Κύπρο τα εμβόλια

Δρ. Καραγιάννης: «Ο RSV συνήθως δεν είναι θανατηφόρος» - Ποιους «ταλαιπωρεί» και τι προκαλεί - Στην Κύπρο τα εμβόλια

  •  10.02.2026 - 12:41
Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Θρήνος για τον 33χρονο Παντελή που έχασε τη ζωή του σε γυμναστήριο - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία

  •  10.02.2026 - 14:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα