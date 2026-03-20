Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε κλοπιμαία μοτοσικλέτα - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Κρίσιμα 17χρονος

 20.03.2026 - 06:15
Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη χθες βράδυ στη Λευκωσία, έχασε τη ζωή του ο 15χρονος Ηosh Μustafa, από τη Συρία.

Γύρω στις 9.15μ.μ. χθες, μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 15χρονος στη λεωφόρο Ιφιγενείας στον Στρόβολο, με επιβάτη 17χρονο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 39χρονος. Στη συνέχεια, η εν λόγω μοτοσικλέτα, προσέκρουσε και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο 15χρονος υπέκυψε στα τραύματά του ενώ ο 17χρονος κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία στην Εντατική Μονάδα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι η εμπλεκόμενη μοτοσικλέτα είχε δηλωθεί ως κλοπιμαία στην Αστυνομία, από τον ιδιοκτήτη της στις 09/03/2026.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

