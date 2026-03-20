Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 20.03.2026 - 06:20
Επτά υποψήφιοι διεκδικούν την προεδρία του κόμματος «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου», το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Φειδίας Παναγιώτου.

Οι εσωκομματικές εκλογές θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής AGORA, στο διάστημα 19 έως 21 Μαρτίου, με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και για την επιλογή των 56 υποψηφίων βουλευτών του κόμματος.

Oι υποψήφιοι

Για την ηγεσία του νέου πολιτικού σχηματισμού υποψηφιότητα έχουν θέσει επτά πρόσωπα, προερχόμενα από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους.

Μεταξύ αυτών είναι ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου, 25 ετών, ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και εμπνευστής του κόμματος, με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διεθνή εμπειρία.

Υποψήφιος είναι επίσης ο Ανδρέας Πίγκας, 35 ετών, μηχανικός υπολογιστών και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Ο Μινάς Γιώρκας, 34 ετών, δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας γεωργός, ενώ παράλληλα διατηρεί επιχειρηματική δράση στον χώρο των φαρμακείων.

Στην εκλογική διαδικασία συμμετέχει και η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, ποινικολόγος με δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο και ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υποψήφιος είναι ακόμη ο Ανδρέας Βαρωσιώτης, με εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και της γεωπολιτικής, καθώς και δημόσια παρουσία σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης.

Στην κούρσα για την προεδρία βρίσκεται και ο Στέφανος Χριστοδούλου, 40 ετών, ηλεκτρολόγος μηχανικός και επιχειρηματίας, με δραστηριότητα στους τομείς των ενεργειακών έργων και των υπηρεσιών.

Τέλος, υποψήφιος είναι ο Αναστάσιος Αναστασίου, 64 ετών, πρώην δημόσιος υπάλληλος και καθηγητής, με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην πληροφορική.

Φαβορί και ψήφοι

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαβορί για την εκλογή θεωρείται ο Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος κατέγραψε την υψηλότερη στήριξη σε παγκύπριο επίπεδο, συγκεντρώνοντας 1.917 ψήφους.

Ακολουθούν η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη με 667 ψήφους, ο Μινάς Γιώρκας με 470, ο Στέφανος Χριστοδούλου με 268, ο Ανδρέας Πίγκας με 245, ο Ανδρέας Βαρωσιώτης με 165 και ο Αναστάσιος Αναστασίου με 72 ψήφους.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με το αποτέλεσμα να καθορίζει την ηγεσία του νέου πολιτικού εγχειρήματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

 20.03.2026 - 06:15
Επόμενο άρθρο

 20.03.2026 - 06:22
Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες δεν ήταν μια τυπική διπλωματική τοποθέτηση. Ήταν μια κίνηση με σαφή πολιτικό βάρος, υψηλό συμβολισμό και, κυρίως, στρατηγική στόχευση. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο επανέρχεται με ένταση στο προσκήνιο, όχι ως ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ως ζωντανό πολιτικό και κυριαρχικό ζήτημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα