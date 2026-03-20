Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από μηχανικοί και αγρότες μέχρι νομικοί και καθηγητές οι υποψήφιοι Πρόεδροι του κόμματος - Ο μέσος όρος ηλικίας που θα συζητηθεί

Οι εσωκομματικές εκλογές θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής AGORA, στο διάστημα 19 έως 21 Μαρτίου, με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε και για την επιλογή των 56 υποψηφίων βουλευτών του κόμματος.

Oι υποψήφιοι

Για την ηγεσία του νέου πολιτικού σχηματισμού υποψηφιότητα έχουν θέσει επτά πρόσωπα, προερχόμενα από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους.

Μεταξύ αυτών είναι ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου, 25 ετών, ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και εμπνευστής του κόμματος, με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διεθνή εμπειρία.

Υποψήφιος είναι επίσης ο Ανδρέας Πίγκας, 35 ετών, μηχανικός υπολογιστών και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Ο Μινάς Γιώρκας, 34 ετών, δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας γεωργός, ενώ παράλληλα διατηρεί επιχειρηματική δράση στον χώρο των φαρμακείων.

Στην εκλογική διαδικασία συμμετέχει και η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, ποινικολόγος με δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο και ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υποψήφιος είναι ακόμη ο Ανδρέας Βαρωσιώτης, με εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και της γεωπολιτικής, καθώς και δημόσια παρουσία σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης.

Στην κούρσα για την προεδρία βρίσκεται και ο Στέφανος Χριστοδούλου, 40 ετών, ηλεκτρολόγος μηχανικός και επιχειρηματίας, με δραστηριότητα στους τομείς των ενεργειακών έργων και των υπηρεσιών.

Τέλος, υποψήφιος είναι ο Αναστάσιος Αναστασίου, 64 ετών, πρώην δημόσιος υπάλληλος και καθηγητής, με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην πληροφορική.

Φαβορί και ψήφοι

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φαβορί για την εκλογή θεωρείται ο Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος κατέγραψε την υψηλότερη στήριξη σε παγκύπριο επίπεδο, συγκεντρώνοντας 1.917 ψήφους.

Ακολουθούν η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη με 667 ψήφους, ο Μινάς Γιώρκας με 470, ο Στέφανος Χριστοδούλου με 268, ο Ανδρέας Πίγκας με 245, ο Ανδρέας Βαρωσιώτης με 165 και ο Αναστάσιος Αναστασίου με 72 ψήφους.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με το αποτέλεσμα να καθορίζει την ηγεσία του νέου πολιτικού εγχειρήματος.