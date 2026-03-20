Οι Βρετανικές Βάσεις δεν είναι πια ταμπού: Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τις Βρυξέλλες και η αρχή ενός δύσκολου διαλόγου

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες δεν ήταν μια τυπική διπλωματική τοποθέτηση. Ήταν μια κίνηση με σαφή πολιτικό βάρος, υψηλό συμβολισμό και, κυρίως, στρατηγική στόχευση. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο επανέρχεται με ένταση στο προσκήνιο, όχι ως ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ως ζωντανό πολιτικό και κυριαρχικό ζήτημα.

Η επιλογή της στιγμής μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Σε μια περίοδο όπου η Μέση Ανατολή φλέγεται και οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται με ταχύτητα, η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο στρατηγικών εξελίξεων. Οι Βάσεις, ως κρίσιμος κρίκος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Δύσης, αποκτούν αυξημένη σημασία, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουν και ένα διαχρονικό παράδοξο: την ύπαρξη ξένης κυριαρχίας εντός ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη μάλιστα, δεν περιορίστηκε σε ρητορικό επίπεδο. Η διακοπή της τοποθέτησής του την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συναγερμός στις Βάσεις αποτέλεσε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ένα μήνυμα προς όλους τους παρευρισκόμενους ηγέτες, ότι η ασφάλεια της Κύπρου δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά συνδέεται άμεσα με δραστηριότητες που εκτυλίσσονται σε έδαφος που η ίδια δεν ελέγχει πλήρως.

Ακόμη πιο ηχηρή ήταν η διατύπωση περί «αποικιακού καταλοίπου». Μια φράση που, αν και ιστορικά τεκμηριωμένη, σπανίως χρησιμοποιείται σε τόσο υψηλό επίπεδο και σε διεθνές φόρουμ. Με αυτή τη διατύπωση, η Λευκωσία δεν επιχειρεί απλώς να επαναφέρει ένα θέμα στη συζήτηση, αλλά να το επαναπροσδιορίσει: όχι ως διμερές τεχνικό ζήτημα, αλλά ως θέμα αρχής, κυριαρχίας και ευρωπαϊκής κανονικότητας.

Στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας, βρίσκεται και μια λιγότερο προβεβλημένη, αλλά ουσιαστική πτυχή: οι περίπου 10.000 Κύπριοι πολίτες που διαμένουν εντός των Βάσεων. Η αναφορά σε αυτούς δεν είναι τυχαία. Μετατοπίζει τη συζήτηση από τα γεωπολιτικά συμφέροντα στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους πολίτες του. Και αυτό δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο πίεσης, πιο δύσκολο να αγνοηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρά ταύτα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, επέλεξε να μην ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του. Η αναφορά σε «ξεκάθαρη θέση» και «συγκεκριμένο πλάνο» χωρίς περαιτέρω αποκαλύψεις δείχνει ότι η Λευκωσία κινείται με προσεκτικά βήματα. Δεν επιδιώκει μια δημόσια αντιπαράθεση με το Λονδίνο, αλλά μια ελεγχόμενη μετάβαση σε διάλογο, ο οποίος θα ξεκινήσει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η Λευκωσία, δεν φαίνεται να επιλέγει τη σύγκρουση, αλλά τη στρατηγική επανατοποθέτηση. Από τη μία πλευρά, διατηρεί τη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον. Από την άλλη, θέτει σαφώς ότι το υφιστάμενο καθεστώς, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο επ’ αόριστον.

Οι παράλληλες επαφές σε διπλωματικό επίπεδο επιβεβαιώνουν αυτή τη διπλή προσέγγιση. Ο διάλογος συνεχίζεται, ο συντονισμός ενισχύεται, αλλά το πλαίσιο αλλάζει. Η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο τη συνεργασία, αλλά και το μέλλον.

Το θέμα των Βρετανικών Βάσεων έπαψε να αποτελεί σιωπηρή σταθερά. Επανέρχεται ως ενεργό πολιτικό ζήτημα, ενταγμένο σε ένα νέο γεωπολιτικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και αυτή η εξέλιξη, από μόνη της, αλλάζει τα δεδομένα.

Επίσκεψη Βρετανού Υφυπουργού Εξωτερικών στη Λευκωσία

Στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών που ενισχύουν την επικοινωνία Κύπρου–Ηνωμένου Βασιλείου, ο Υφυπουργός για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική του Ηνωμένου Βασιλείου, Stephen Doughty, επισκέφθηκε τη Λευκωσία. Η συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, επικεντρώθηκε σε μια σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος: τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, τις στρατιωτικές και πολιτικές προκλήσεις, καθώς και την ανάγκη για συνεχές και αποτελεσματικό συντονισμό.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευση για τακτικό διάλογο και συνεργασία, ενώ συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης. Ο κ. Κόμπος, μάλιστα, τόνισε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη σημασία ενός στενού και διαρκούς συντονισμού Κύπρου–Ηνωμένου Βασιλείου, ειδικά εν μέσω ενός ολοένα και πιο περίπλοκου γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Η επίσκεψη αυτή, αν και δεν συνδέεται άμεσα με δημόσιες δηλώσεις περί αλλαγής καθεστώτος των Βάσεων, υπογραμμίζει ότι η Λευκωσία κινείται παράλληλα σε δύο επίπεδα: δημοσίως διαμορφώνει το πλαίσιο για διαπραγμάτευση και στρατηγικά διατηρεί την απρόσκοπτη συνεργασία με τη Βρετανία. Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει προσεκτικό πολιτικό χειρισμό, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα επόμενα βήματα στο ευαίσθητο ζήτημα των Βάσεων.