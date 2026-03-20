Σφοδρή αντίδραση ΕΤΕΚ : Ζητά «πίσω» απορρίψεις αιτήσεων από ΕΟΑ Λευκωσίας

Έντονη αντίδραση προκαλεί η απόφαση του ΕΟΑ Λευκωσίας να απορρίπτει αιτήσεις λόγω λαθών στον υπολογισμό εμβαδών, με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ να ζητά άμεση ανάκλησή της. Σε γραπτή του δήλωση, κάνει λόγο για αιφνιδιαστική και μονομερή ενέργεια, τονίζοντας την ανάγκη διαλόγου και συνεργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα στην αδειοδοτική διαδικασία και καθυστερήσεις που επηρεάζουν πολίτες και μελετητές.

Aυτούσια η τοποθέτηση Προέδρου ΕΤΕΚ:

Σε σχέση με την ανακοίνωση του ΕΟΑ Λευκωσίας ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2026 που αφορά στον υπολογισμό των εμβαδών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί με βάση τα περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών διατάγματα επιθυμώ να διευκρινίσω τα εξής:

Η προσπάθεια και οι πόροι που το ΕΤΕΚ έχει αξιοποιήσει προκειμένου να συμβάλει στην απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών κατά τα τελευταία έτη είναι δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΤΕΚ έχει προχωρήσει σε εισηγήσεις για λήψη τολμηρών μέτρων και μεταρρυθμίσεων με την ανάληψη από την πλευρά των μελετητών ενός τεράστιου φορτίου ευθύνης που κατά το παρελθόν αναλογούσε στις αδειοδοτούσες αρχές.

Δυστυχώς, σε καμία περίπτωση η κοινωνία δεν έχει ακόμα αποκομίσει εκείνα τα οφέλη στα οποία προσδοκούσε από τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μεγάλος αριθμός αιτήσεων ακόμα εκκρεμεί προς εξέταση με τις ταχύτητες εξέτασης να είναι ιδιαιτέρως προβληματικές. Την ίδια ώρα η ανταπόκριση και εξυπηρέτηση των μελετητών και των πολιτών νοσεί ενώ παρατηρούνται και σοβαρά προβλήματα ομοιομορφίας τόσο μεταξύ όσο και εντός των ιδίων ΕΟΑ. Όλα αυτά δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των μελετητών του τόπου και καθυστερούν την ανάπτυξη με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται.

Με αυτά τα δεδομένα προκαλεί έκπληξη και απογοήτευση η μονόπλευρη και ετσιθελική απόφαση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης του ΕΟΑ Λευκωσίας να προχωρήσει μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε σε ενημέρωση για την απόφασή της να προβαίνει σε απόρριψη αιτήσεων λόγω λαθών στον υπολογισμό εμβαδών που δηλώνονται από τους μελετητές.

Το ΕΤΕΚ διαφωνεί κάθετα με τέτοιες προσεγγίσεις και αντί τούτου ανέμενε από τον ΕΟΑ να παρουσιάσει και εξηγήσει τα προβλήματα που παρατηρούνται ώστε οι αποκλίσεις να αποφεύγονται, στο πλαίσιο της απαραίτητης συνεργασίας που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει τις σχέσεις του οργανισμού με τους μελετητές, με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Περαιτέρω, θα αναμέναμε πως ο ΕΟΑ θα ασκούσε, από κοινού και με το ΕΤΕΚ, πιέσεις προκειμένου οι απαραίτητοι ελέγχου που θα πρέπει να διενεργούνται από το σύστημα Ιππόδαμος να αυτοματοποιηθούν ώστε να παρέχονται όλες εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα απέτρεπαν ανάλογα λάθη αλλά και να απλοποιηθούν, με την ταχύτερη δυνατή υιοθέτηση της πρότασης που το ΕΤΕΚ υπέβαλε ήδη προς την Πολιτεία.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, καλούμε τον ΕΟΑ Λευκωσίας όπως προχωρήσει άμεσα σε ανάκληση της εν λόγω απόφασης προκειμένου να δοθεί χρόνος για απαραίτητη διαβούλευση με το ΕΤΕΚ.