Νέα πυρά Παπαδόπουλου σε Φειδία: «Δεν υπάρχει θέση στα ψηφοδέλτια για πρόσωπα με σοβαρές ποινικές καταδίκες»

 20.03.2026 - 14:29
Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, δίνοντας νέα διάσταση στο ήδη τεταμένο πολιτικό σκηνικό.

Σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ απάντησε στις αιχμές που δέχεται από τον ευρωβουλευτή, ο οποίος τον κατηγορεί για άσκηση πίεσης προς την μέχρι πρότινος υποψήφια της «Άμεσης Δημοκρατίας», Βάλερη Ταραπάι.

Ο κ. Παπαδόπουλος απέρριψε τις κατηγορίες, διευκρινίζοντας ότι ουδέποτε αναφέρθηκε ονομαστικά στην εν λόγω υποψήφια, υποστηρίζοντας πως η ταυτότητά της ήρθε στο φως από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και όχι από δικές του τοποθετήσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν ζήτησε τον αποκλεισμό υποψηφίων από άλλα κόμματα, τονίζοντας ωστόσο πως το ΔΗΚΟ διατηρεί σαφή στάση ως προς τα κριτήρια επιλογής των δικών του υποψηφίων.

Όπως ανέφερε, «δεν μπορεί να υπάρξει θέση στα ψηφοδέλτια για πρόσωπα με σοβαρές ποινικές καταδίκες ή χωρίς καθαρό ποινικό μητρώο».

«Τα κόμματα κρίνονται από τα πρόσωπα που προτείνουν», υπογράμμισε, καλώντας παράλληλα την «Άμεση Δημοκρατία» να δώσει σαφείς απαντήσεις και να ενημερώσει τους πολίτες για τα πρόσωπα που στελεχώνουν τα ψηφοδέλτιά της.

Αναφερόμενος, τέλος, στα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ διευκρίνισε ότι πρόκειται για πληροφορίες που ήδη κυκλοφορούσαν στη δημόσια σφαίρα μέσω δημοσιευμάτων. Όπως σημείωσε, τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Στη σημασία της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, την ανάγκη για συντονισμό της ΕΕ, χωρών της περιοχής αλλά και των ΗΠΑ για να επιτευχθεί διά της διπλωματικής οδού κατάπαυση του πυρός. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές, είπε, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός «συνασπισμού προθύμων» για να παρουσιαστεί ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης.

