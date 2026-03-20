Ο τουρισμός δεν αντέχει άλλους ερασιτεχνισμούς

Για εμάς, στην Επαρχία Αμμοχώστου, όπως και σε άλλες τουριστικές περιοχές της Κύπρου, ο τουρισμός είναι η ζωή μας.

Κάθε φορά που κάτι πάει στραβά διεθνώς, μια γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, ένας πόλεμος σε άλλη γωνιά του πλανήτη όπως στην Ουκρανία, ή μια πανδημία, η αγωνία κορυφώνεται. Γιατί τότε δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, των επιχειρήσεων και συνολικά της οικονομίας της χώρας.

Σε τέτοιες στιγμές μετριούνται τα αντανακλαστικά ενός κράτους και η ποιότητα της διαχείρισης.

Ο τουρισμός ήταν, είναι και θα είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους τομείς της οικονομίας. Χτίζεται με συνέπεια, εμπιστοσύνη και σταθερότητα. Μπορεί όμως να πληγεί πολύ γρήγορα από εξωγενείς παράγοντες, από λανθασμένα μηνύματα και από κακούς χειρισμούς.

Τα στοιχεία που καταγράφονται σήμερα στον ξενοδοχειακό τομέα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Αρκετά ξενοδοχεία άνοιξαν και τελικά έμειναν χωρίς πελάτες εξαιτίας των ακυρώσεων ακόμα και συνεδρίων της Προεδρίας. Τους έμεινε μόνο το κόστος λειτουργίας. Άλλα μετάθεσαν το άνοιγμα τους τον Μάιο.

Το 81,4% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δηλώνει συρρίκνωση των κρατήσεων, ενώ οι κρατήσεις βρίσκονται κατά μέσο όρο μόλις στο 43,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε περίπτωση που αυτή η τάση συνεχιστεί, τότε οι συνέπειες για τον τουρισμό και κατ’ επέκταση την οικονομία του τόπου, θα είναι καταστροφικές.

Δυστυχώς πετύχαμε το αδιανόητο: βάλαμε μόνοι τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας.

Σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, η Κύπρος όφειλε να προβάλλει προς τα έξω την εικόνα μιας ασφαλούς και σταθερής χώρας. Αντί αυτού, καλλιεργήθηκε η εντύπωση ότι η χώρα μπορεί να αποτελεί πιθανό στόχο, με άμεσες συνέπειες στον τουρισμό.

Η εμπειρία από τον τομέα του τουρισμού λέει ένα απλό πράγμα: όταν ο υποψήφιος ταξιδιώτης αισθανθεί αβεβαιότητα, επιλέγει άλλο προορισμό.

Η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση. Το ερώτημα όμως είναι αν θα κινηθεί αρκετά γρήγορα ώστε να περιοριστεί η ζημιά.

Πρώτον, χρειάζεται άμεσα πρόγραμμα κινήτρων προς τουριστικούς πράκτορες και αεροπορικές εταιρείες, ώστε να διατηρηθεί η αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας και να αποφευχθούν περαιτέρω ακυρώσεις πτήσεων και τουριστικών πακέτων.

Δεύτερον, είναι απαραίτητη η άμεση ενίσχυση της διεθνούς προβολής της χώρας. Σε περιόδους κρίσης η επικοινωνία είναι καθοριστική. Η Κύπρος πρέπει να επενδύσει σε στοχευμένες καμπάνιες ψηφιακού μάρκετινγκ, σε διεθνή μέσα ενημέρωσης αλλά και σε συνεργασίες με δημιουργούς περιεχομένου που μπορούν να μεταφέρουν το μήνυμα της ασφάλειας και της κανονικότητας της χώρας σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Μέχρι να ξεκινήσει οποιαδήποτε συνεργασία με διεθνή οίκο επικοινωνίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού μπορεί να αξιοποιήσει άμεσα τα εργαλεία που ήδη διαθέτει: τα γραφεία του στο εξωτερικό, τα δίκτυα προβολής, αλλά και Κύπριους δημιουργούς περιεχομένου και influencers. Με πολύ μικρό κόστος, μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να δουν άμεσα το μήνυμα ότι η Κύπρος είναι ένας ασφαλής και κανονικά λειτουργών τουριστικός προορισμός.

Παράλληλα, χρειάζονται κινήσεις που να στέλνουν ένα ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα στις βασικές τουριστικές αγορές της Κύπρου, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, όπως κατά τις πυρκαγιές στη Ρόδο, η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας εμφανίστηκε ζωντανά στο BBC, στέλνοντας μήνυμα προς ολόκληρη τη βρετανική αγορά και καλώντας τους Βρετανούς επισκέπτες να συνεχίσουν να επιλέγουν την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό.

Τρίτον, απαιτείται στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τις ακυρώσεις και την αβεβαιότητα.

Τέταρτον, επαναφέρω την πρότασή μου για τη δημιουργία του θεσμού «Πρεσβευτών Τουρισμού της Κύπρου», στα πρότυπα χωρών όπως η Αυστραλία. Το Υφυπουργείο Τουρισμού μπορεί να αξιοποιήσει Κύπριους της διασποράς, διεθνείς προσωπικότητες του πολιτισμού, του αθλητισμού και της επιχειρηματικότητας, αλλά και φίλους της Κύπρου στο εξωτερικό ως πρεσβευτές της χώρας.

Τέλος, είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα έτοιμο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον τουρισμό, με σαφείς διαδικασίες και διαθέσιμο προϋπολογισμό, ώστε να ενεργοποιείται άμεσα σε περιόδους κρίσης.

Γιατί όταν πλήττεται ο τουρισμός, δεν πλήττονται μόνο τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Πλήττεται ολόκληρη η οικονομία της χώρας.

Η Κύπρος δεν αντέχει άλλους ερασιτεχνισμούς.

Του Γιάννη Καρούσου – Αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ