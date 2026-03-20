Αττάλεια: Μια γυναία και πέντε παιδιά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε κοντέινερ

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντέινερ όπου διέμεναν αλλοδαποί εργάτες θερμοκηπίων στη συνοικία Γκαζιλέρ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, Aστυνομία και ασθενοφόρα, και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Νεκροί είναι η Λέιλα Ελαλί Αχμέντ και τα πέντε παιδιά της, ηλικίας 4 έως 9 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν έγκυος.

Πέντε άλλα άτομα που επηρεάστηκαν από τους καπνούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων το ένα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο κυβερνήτης Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, δήλωσε ότι τρία κοντέινερ τυλίχθηκαν στις φλόγες και ότι έχουν τεθεί υπό κράτηση τρία άτομα, ενώ η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από σόμπα ή μαγκάλι που δεν είχε σβήσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημο πόρισμα.

Η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται.