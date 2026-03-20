«Βιάστηκε» να φύγει… θρήνος για τον 30χρονο Αντρέα Καρεκλά – Το τελευταίο «αντίο» και η έκκληση για την κόρη του

Σε ηλικία μόλις 30 ετών, ο Αντρέας, ένας νέος γεμάτος ζωή, «βιάστηκε» να ξεκινήσει το ταξίδι για τη γειτονιά των αγγέλων, αφήνοντας πίσω του συντετριμμένους συγγενείς και φίλους που δυσκολεύονται να πιστέψουν τον άδικο αποχωρισμό.

Η οικογένεια, οι φίλοι και όλοι όσοι τον αγάπησαν, θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία το Σάββατο, 21 Μαρτίου. Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Παντάνασσας στην Πάφο. Στις 13:30, η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Πίσω από τη βουβή θλίψη, η σκέψη όλων στρέφεται στο μέλλον που κόπηκε απότομα. Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την ανήλικη κόρη του.