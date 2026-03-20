Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Ένα ξεχωριστό βιβλίο για την αρχιτεκτονική: Τεχνικό Γραφείο Τέκτων και Μοντερνισμός στη Λεμεσό – Γνωρίστε τους συντελεστές σε δύο μοναδικές παρουσιάσεις από το Ίδρυμα PSI
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένα ξεχωριστό βιβλίο για την αρχιτεκτονική: Τεχνικό Γραφείο Τέκτων και Μοντερνισμός στη Λεμεσό – Γνωρίστε τους συντελεστές σε δύο μοναδικές παρουσιάσεις από το Ίδρυμα PSI

 20.03.2026 - 18:03
Ένα ξεχωριστό βιβλίο για την αρχιτεκτονική: Τεχνικό Γραφείο Τέκτων και Μοντερνισμός στη Λεμεσό – Γνωρίστε τους συντελεστές σε δύο μοναδικές παρουσιάσεις από το Ίδρυμα PSI

Το Ίδρυμα PSI ανακοινώνει δύο δημόσιες παρουσιάσεις της έκδοσης TEKTΩΝ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 27 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στο Wagmi Coffee στη Λεμεσό και στις 28 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στο The Shoe Factory του Pharos Arts Foundation στη Λευκωσία.

Οι εκδηλώσεις πλαισιώνουν την παρουσίαση μιας ερευνητικής έκδοσης που αναπτύχθηκε παράλληλα με την έκθεση Τεχνικό Γραφείο Τέκτων και Μοντερνισμός στη Λεμεσό, η οποία παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα PSI.

Το βιβλίο συγκεντρώνει αρχειακό υλικό, νέα κείμενα που γράφτηκαν ειδικά για την έκδοση και εκτενή ιστορική τεκμηρίωση, χαρτογραφώντας το έργο του γραφείου Τέκτων — της συνεργασίας του αρχιτέκτονα Φοίβου Πολυδώριδη και του πολιτικού μηχανικού Ανδρέα Παπαδόπουλου, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μοντερνιστικού αρχιτεκτονικού τοπίου της Λεμεσού κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν την ανεξαρτησία της Κύπρου.

Επεκτείνοντας την έρευνα που παρουσιάστηκε στην έκθεση, η έκδοση τοποθετεί το έργο του γραφείου Τέκτων μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάδυσης της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Κύπρο, εξετάζοντας την αρχιτεκτονική και κοινωνική του σημασία.

Μέσα από ιστορική ανάλυση, αρχειακή έρευνα και σύγχρονες επιμελητικές προσεγγίσεις, το βιβλίο συμβάλλει στη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από την κληρονομιά και την ερμηνεία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, βασικοί συντελεστές της έκδοσης θα μιλήσουν για το ιστορικό πλαίσιο της έρευνας και τη θέση της στη σύγχρονη συζήτηση για τη μοντέρνα αρχιτεκτονική. Παράλληλα, θα συζητηθούν πτυχές του σχεδιασμού της έκδοσης, ενώ θα εξεταστούν η οπτική γλώσσα, η δομή και οι καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που διαμορφώνουν το βιβλίο.

Οι εκδηλώσεις θα προσφέρουν στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει την έκδοση, να συναντήσει τους συντελεστές της και να αποκτήσει το βιβλίο.

Στοιχεία Εκδήλωσης

Λεμεσός
Wagmi Coffee, Αγίου Ανδρέου 139
27 Μαρτίου 2026, 19:00

Λευκωσία
The Shoe Factory, Pharos Arts Foundation, Ερμού 304
28 Μαρτίου 2026, 19:00

Διοργάνωση: Ίδρυμα PSI
Περισσότερες πληροφορίες: [email protected]

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καιρός: Τα ‘χει όλα το μενού – Καταιγίδες, χαλάζι και πολλά μποφόρ – Στα θετικά το σταθερό ύψος της θερμοκρασίας

 20.03.2026 - 17:40
Επόμενο άρθρο

Προσοχή: Οι Αρχές αναζητούν άνδρα για κλοπή χρηματικού ποσού - Δείτε φωτογραφίες

 20.03.2026 - 18:10
ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

Στη σημασία της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, την ανάγκη για συντονισμό της ΕΕ, χωρών της περιοχής αλλά και των ΗΠΑ για να επιτευχθεί διά της διπλωματικής οδού κατάπαυση του πυρός. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές, είπε, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός «συνασπισμού προθύμων» για να παρουσιαστεί ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης.

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

  •  20.03.2026 - 14:13
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα