Ένα ξεχωριστό βιβλίο για την αρχιτεκτονική: Τεχνικό Γραφείο Τέκτων και Μοντερνισμός στη Λεμεσό – Γνωρίστε τους συντελεστές σε δύο μοναδικές παρουσιάσεις από το Ίδρυμα PSI

Οι εκδηλώσεις πλαισιώνουν την παρουσίαση μιας ερευνητικής έκδοσης που αναπτύχθηκε παράλληλα με την έκθεση Τεχνικό Γραφείο Τέκτων και Μοντερνισμός στη Λεμεσό, η οποία παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα PSI.

Το βιβλίο συγκεντρώνει αρχειακό υλικό, νέα κείμενα που γράφτηκαν ειδικά για την έκδοση και εκτενή ιστορική τεκμηρίωση, χαρτογραφώντας το έργο του γραφείου Τέκτων — της συνεργασίας του αρχιτέκτονα Φοίβου Πολυδώριδη και του πολιτικού μηχανικού Ανδρέα Παπαδόπουλου, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μοντερνιστικού αρχιτεκτονικού τοπίου της Λεμεσού κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν την ανεξαρτησία της Κύπρου.

Επεκτείνοντας την έρευνα που παρουσιάστηκε στην έκθεση, η έκδοση τοποθετεί το έργο του γραφείου Τέκτων μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάδυσης της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Κύπρο, εξετάζοντας την αρχιτεκτονική και κοινωνική του σημασία.

Μέσα από ιστορική ανάλυση, αρχειακή έρευνα και σύγχρονες επιμελητικές προσεγγίσεις, το βιβλίο συμβάλλει στη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από την κληρονομιά και την ερμηνεία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, βασικοί συντελεστές της έκδοσης θα μιλήσουν για το ιστορικό πλαίσιο της έρευνας και τη θέση της στη σύγχρονη συζήτηση για τη μοντέρνα αρχιτεκτονική. Παράλληλα, θα συζητηθούν πτυχές του σχεδιασμού της έκδοσης, ενώ θα εξεταστούν η οπτική γλώσσα, η δομή και οι καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που διαμορφώνουν το βιβλίο.

Οι εκδηλώσεις θα προσφέρουν στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει την έκδοση, να συναντήσει τους συντελεστές της και να αποκτήσει το βιβλίο.

Στοιχεία Εκδήλωσης

Λεμεσός

Wagmi Coffee, Αγίου Ανδρέου 139

27 Μαρτίου 2026, 19:00

Λευκωσία

The Shoe Factory, Pharos Arts Foundation, Ερμού 304

28 Μαρτίου 2026, 19:00

Διοργάνωση: Ίδρυμα PSI

Περισσότερες πληροφορίες: [email protected]