Καιρός: Τα ‘χει όλα το μενού – Καταιγίδες, χαλάζι και πολλά μποφόρ – Στα θετικά το σταθερό ύψος της θερμοκρασίας

Απόψε αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα τα φαινόμενα πιθανό να είναι έντονα και να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, γενικά μέτριοι, 4 μποφόρ, αλλά στα παράλια ή σε καταιγίδα ισχυροί και παροδικά πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι μέχρι ταραγμένη, στα βόρεια ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Σάββατο αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά κυρίως στα παράλια και στα ορεινά αλλά σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα τα φαινόμενα πιθανό να είναι έντονα και να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα προσήνεμα παράλια ή και σε καταιγίδα ισχυροί και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη στα ανατολικά, ταραγμένη στα βόρεια, αλλά ταραγμένη και παροδικά μέχρι κυματώδης, στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα παράλια και στα ορεινά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.