«Κατεβαίνουν» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων ζώων

Σημείο συνάντησης ορίστηκε το ΓΣΠ στις 10πμ, ενώ θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό Μέγαρο στις 11πμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που κυκλοφορεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, οι κτηνοτρόφοι ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων υγιών, ασυμπτωματικών ζώων και δειγματοληψίες 28 μέρες μετά το δεύτερο εμβόλιο. Ζητούν, επίσης, άμεση ανακοίνωση των ποσών των αποζημιώσεων και να επιτραπεί η εξέταση δειγμάτων από ιδιωτικά χημεία.

Εξάλλου, όπως σημειώνουν, στα κατεχόμενα πραγματοποιούνται εμβολιασμοί ζώων και οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά.

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι κατά τη διαμαρτυρία θα τηρηθούν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών - Ενεργοί Πολίτες καλούν σε συμμετοχή στη διαμαρτυρία, σημειώνοντας ότι "έχουμε όλοι χρέος να στηρίξουμε τη διαμαρτυρία αυτή".

"Το χρέος μας ως πολίτες προστάζει να ειμαστε δίπλα στον πρωτογενή τομέα, διπλα στους κτηνοτρόφους μας, δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χανουν το βιος τους από τη μια στιγμή στην άλλη", αναφέρουν.

"Δηλώνουμε παρών και καλούμε κάθε φίλο κυνηγό και κάθε πολίτη αυτής της χώρας σε κοινή συμπόρευση για να σταματήσουμε τις παράλογες και αδικαιολόγητες αποφάσεις", αναφέρουν.