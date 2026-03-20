«Κατεβαίνουν» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων ζώων
«Κατεβαίνουν» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων ζώων

 20.03.2026 - 17:17
Πορεία προς το Προεδρικό θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο, 21 Μαρτίου οι κτηνοτρόφοι, με αφορμή τις εξελίξεις στο μέτωπο του αφθώδους πυρετού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καμία νέα εστία αφθώδους πυρετού: Σε εξέλιξη εμβολιασμοί και θανατώσεις

Σημείο συνάντησης ορίστηκε το ΓΣΠ στις 10πμ, ενώ θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό Μέγαρο στις 11πμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που κυκλοφορεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, οι κτηνοτρόφοι ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων υγιών, ασυμπτωματικών ζώων και δειγματοληψίες 28 μέρες μετά το δεύτερο εμβόλιο. Ζητούν, επίσης, άμεση ανακοίνωση των ποσών των αποζημιώσεων και να επιτραπεί η εξέταση δειγμάτων από ιδιωτικά χημεία.

Εξάλλου, όπως σημειώνουν, στα κατεχόμενα πραγματοποιούνται εμβολιασμοί ζώων και οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά.

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι κατά τη διαμαρτυρία θα τηρηθούν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών - Ενεργοί Πολίτες καλούν σε συμμετοχή στη διαμαρτυρία, σημειώνοντας ότι "έχουμε όλοι χρέος να στηρίξουμε τη διαμαρτυρία αυτή".

"Το χρέος μας ως πολίτες προστάζει να ειμαστε δίπλα στον πρωτογενή τομέα, διπλα στους κτηνοτρόφους μας, δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χανουν το βιος τους από τη μια στιγμή στην άλλη", αναφέρουν.

"Δηλώνουμε παρών και καλούμε κάθε φίλο κυνηγό και κάθε πολίτη αυτής της χώρας σε κοινή συμπόρευση για να σταματήσουμε τις παράλογες και αδικαιολόγητες αποφάσεις", αναφέρουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσο κοστίζει πραγματικά ένα καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 την εβδομάδα — και η απάντηση μας έβαλε σε σκέψεις
Ανακοίνωση-«βόμβα» από Κύπρια ηθοποιό - «Κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το Άλμα
Απίστευτες εικόνες: Γέμισε κρεβατάκια ο βυθός της Αγίας Νάπας μετά την κακοκαιρία – Επικίνδυνες λαμαρίνες θαμμένες στην άμμο - Βίντεο
Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία: Έκανε το πεζοδρόμιο… δρόμο για να προσπεράσει - Βίντεο
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Σηκώθηκε και έφυγε από θεατρική παράσταση στην Κύπρο – «Δεν δεχόταν να μπει…» – Το παρασκήνιο - Δείτε βίντεο

 

 

 

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

Στη σημασία της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, την ανάγκη για συντονισμό της ΕΕ, χωρών της περιοχής αλλά και των ΗΠΑ για να επιτευχθεί διά της διπλωματικής οδού κατάπαυση του πυρός. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές, είπε, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός «συνασπισμού προθύμων» για να παρουσιαστεί ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

  •  20.03.2026 - 14:13
LIVE: Επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Δειλοί θα το θυμόμαστε, χωρίς τις ΗΠΑ είστε μία χάρτινη τίγρη» - Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, σειρήνες στο Τελ Αβίβ

LIVE: Επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Δειλοί θα το θυμόμαστε, χωρίς τις ΗΠΑ είστε μία χάρτινη τίγρη» - Μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, σειρήνες στο Τελ Αβίβ

  •  20.03.2026 - 14:04
Επεισοδιακή συνέχεια στη δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Η απειλή παραίτησης του δικηγόρου και οι χάρτες στο μικροσκόπιο

Επεισοδιακή συνέχεια στη δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Η απειλή παραίτησης του δικηγόρου και οι χάρτες στο μικροσκόπιο

  •  20.03.2026 - 16:17
«Κατεβαίνουν» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων ζώων

«Κατεβαίνουν» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων ζώων

  •  20.03.2026 - 17:17
Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος

Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος

  •  20.03.2026 - 17:00
Καιρός: Τα ‘χει όλα το μενού – Καταιγίδες, χαλάζι και πολλά μποφόρ – Στα θετικά το σταθερό ύψος της θερμοκρασίας

Καιρός: Τα ‘χει όλα το μενού – Καταιγίδες, χαλάζι και πολλά μποφόρ – Στα θετικά το σταθερό ύψος της θερμοκρασίας

  •  20.03.2026 - 17:40
Θανατηφόρο στη Λευκωσία: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 15χρονου – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο στη Λευκωσία: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 15χρονου – Όσα κατέδειξε

  •  20.03.2026 - 15:41
Σοκαριστικό περιστατικό στην Πάφο: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

Σοκαριστικό περιστατικό στην Πάφο: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

  •  20.03.2026 - 12:00

