Καμία νέα εστία αφθώδους πυρετού: Σε εξέλιξη εμβολιασμοί και θανατώσεις

 20.03.2026 - 15:15
Καμία νέα εστία αφθώδους πυρετού: Σε εξέλιξη εμβολιασμοί και θανατώσεις

Δεν υπάρχουν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στο παρόν στάδιο, δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση θετική και σημειώνοντας ότι σε παγκύπρια βάση συνεχίζονται οι δειγματοληψίες και οι ιχνηλατήσεις.

Πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει η δεύτερη δόση εμβολίου σε βοοειδή και αιγοπρόβατα ενώ η πρώτη δόση έχει ολοκληρωθεί στο 98% των βοοειδών και το 65% των αιγοπροβάτων. Η θανάτωση των ζώων σε μικρές μονάδες στα Λειβάδια βρίσκεται σε εξέλιξη κι ευελπιστούν να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, δήλωσε η κ. Γεωργιάδου, ενώ στο Δάλι έχει ολοκληρωθεί η θανάτωση των ζώων και η τάφρος κλείνει.

Ανέφερε επίσης ότι οι θανατώσεις έχουν φτάσει τις 20.000 στα αιγοπρόβατα κι αναμένεται να γίνουν 25.000 ενώ οι θανατώσεις στα βοοειδή είναι περίπου 1200.

Η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είπε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη και ο κόσμος συνεργάσιμος κι «ευελπιστώ να παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο παρ’ όλες τις χθεσινές και προχθεσινές αντιδράσεις».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι σήμερα προχώρησαν κανονικά στα σημεία που ο κόσμος ήταν συνεργάσιμος, λέγοντας ότι δεν είχαν αντιδράσεις γιατί δεν πήγαν εκεί όπου υπήρχαν οι αντιδράσεις. «Γιατί θέλουμε να το διαχειριστούμε με έναν τρόπο ήρεμο. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρξουν εντάσεις. Η δουλειά πρέπει να γίνει. Τόσο οι επιδημιολογικές δειγματοληψίες όσο και οι δειγματοληψίες λόγω ιχνηλάτησης», ανέφερε

Είναι νομική υποχρέωση της Κύπρου, είπε, και προς την ΕΕ να προχωρήσει και να δείξει την έκταση του προβλήματος για να μπορέσουν να περιορίσουν την νόσο. «Πρέπει να τα κάνουμε για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι όπως είπαμε πάρα πολλές φορές δίνουμε εκθέσεις». Ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί κάθε μέρα τα δημοσιεύματα και «δεν είναι απλά ό,τι θέλουμε να κάνουμε».

Ερωτηθείσα πότε θα επανέλθουν στα σημεία όπου υπάρχουν αντιδράσεις απάντησε ότι ευελπιστεί πως αυτό θα γίνει «εντός του Σαββατοκύριακου ή από Δευτέρας».

Σε ερώτηση για τις ειδοποιήσεις για θανατώσεις ζώων το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι οι κτηνοτρόφοι στην επαρχία Λάρνακάς που είχαν μολυσμένες μονάδες στην επαρχία Λάρνακας ενημερώθηκαν από την πρώτη στιγμή με έντυπα, μίλησαν με λειτουργούς του Επαρχιακού Γραφείου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λάρνακα, μίλησε η ίδια μαζί τους όπως και η Υπουργός Γεωργίας «για το τι πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει, τι θα γίνει, τι μέλλει γενέσθαι την επόμενη ημέρα».

Υπήρξε, συνέχισε, μια παύση των θανατώσεων στα αιγοπρόβατα λόγω των αντιδράσεων, αλλά στις αγελάδες οι θανατώσεις συνεχίστηκαν, ειδικά σε αυτές που είχαν κλινικά συμπτώματα. «Και μετά ανασυγκροτήθηκε η κατάσταση και ξαναξεκινήσαμε». Οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι, είπε, ήταν σε αναμονή.

Για τις κόκκινες αγελάδες ανέφερε ότι υπάρχουν γύρω στις 52 μονάδες παγκύπρια με τέτοιες αγελάδες, αλλά θα εμβολιαστούν όλες οι αγελάδες, όχι μόνο αυτό το είδος.

Για τον εμβολιασμό των χοίρων είπε ότι αναμένουν στο τέλος του μήνα τα εμβόλια και θα ξεκινήσουν, προσθέτοντας ότι οι δειγματοληψίες στα χοιροστάσια έγιναν και αυτές οι μονάδες είναι κλειστές απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος.

Για τη συνεργασία με την Αστυνομία, η κ. Γεωργιάδου είπε ότι συνεχίζεται η επιτήρηση των μέτρων και στα 81 σημεία ελέγχου που υπάρχουν τροχόλουτρα με ωράριο από τις 5 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Στις περιοχές δικαιούνται να εισέρχονται μόνο αγελαδοτρόφοι ή ποιμνιοτρόφοι ή οποιοσδήποτε άλλος έχει να κάνει με τα ζώα της συγκεκριμένης περιοχής μόνο, ανέφερε.

Ερωτηθείσα εάν γνωρίζει για δύο καταγγελίες κτηνοτρόφων στην Αστυνομία, η κ. Γεωργιάδου απάντησε αρνητικά.

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

ΠτΔ στο Bloomberg: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με κανέναν τρόπο»

Στη σημασία της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, την ανάγκη για συντονισμό της ΕΕ, χωρών της περιοχής αλλά και των ΗΠΑ για να επιτευχθεί διά της διπλωματικής οδού κατάπαυση του πυρός. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές, είπε, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός «συνασπισμού προθύμων» για να παρουσιαστεί ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης.

