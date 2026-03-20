Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος

Θυμίζουμε με αυτή την ευκαιρία ότι το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προνοεί:

την αύξηση των εισοδηματικών κατηγοριών κατά €5.000 για κάθε εισοδηματική κατηγορία,

την αύξηση της φοιτητικής χορηγίας κατά 10% για οικογενειακές μονάδες με ετήσιο εισόδημα μέχρι €44.000 και

την άρση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για οικογένειες με πέραν των 5 εξαρτώμενων τέκνων.

Το κοινό θα ενημερωθεί για την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων με νέα ανακοίνωση που θα εκδοθεί για το σκοπό αυτό, και θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα δοθεί επαρκής χρόνος για υποβολή των αιτήσεων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες προετοιμασίες και ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη υποβολή των αιτήσεών τους. Διευκρινίζεται ότι, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες των φοιτητών εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που προνοούνται στη νομοθεσία

Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι αιτητές, θα πρέπει:

να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία CY Login (ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα). Πρόκειται για έναν προσωπικό λογαριασμό, ο οποίος δίνει στους πολίτες ασφαλή πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες και

να δημιουργήσουν λογαριασμό στο CY Login κάνοντας εγγραφή στον σχετικό σύνδεσμο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες, που αφορούν την διαδικασία υποβολής της αίτησης, και τα παραστατικά που είναι απαραίτητα να υποβληθούν με την αίτηση διατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.