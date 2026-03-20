Bitcoin: Αντέχει πάνω από τα 70.000 δολάρια παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Το Bitcoin υποχωρεί για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, αφού άγγιξε υψηλό έξι εβδομάδων κοντά στα 76.000 δολάρια την Τρίτη. Το ψηφιακό νόμισμα διαπραγματευόταν γύρω στα 70.500 δολάρια στις 2:30 μ.μ. στη Σιγκαπούρη την Παρασκευή, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με μία εβδομάδα πριν.

Τα πρόσημα για την αγορά crypto ήταν μεικτά αυτήν την εβδομάδα. Ο κλάδος κατέγραψε μια θετική εξέλιξη στις ΗΠΑ, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε την Τρίτη νέες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα ταξινομεί τα κρυπτονομίσματα, με τα περισσότερα ώριμα tokens να αποφεύγουν τον χαρακτηρισμό ως «τίτλοι» (securities), που θα συνεπαγόταν αυστηρότερη ρύθμιση. Ωστόσο, οι ενδείξεις ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να ενισχύσει τον πληθωρισμό και να οδηγήσει τις κεντρικές τράπεζες σε αυξήσεις επιτοκίων επηρέασαν αρνητικά τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου.

«Η πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας προκλήθηκε από μια σειρά πιο επιθετικών συνεδριάσεων κεντρικών τραπεζών, που έθεσαν ξεκάθαρα στο τραπέζι το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων τους επόμενους μήνες», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της IG Markets, Τόνι Σάικαμορ. «Αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια ευρύτερη απομόχλευση χαρτοφυλακίων, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται».

Σε ένδειξη εξασθένησης της θεσμικής ζήτησης για crypto, οι καθαρές ροές σε spot Bitcoin ETFs που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ έχουν γίνει αρνητικές. Τα κεφάλαια κατέγραψαν εκροές 90,2 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη, προσθέτοντας στα 163,5 εκατ. δολάρια που είχαν αποσυρθεί την προηγούμενη ημέρα. Πρόκειται για αναστροφή μετά από επτά συνεχόμενες ημέρες εισροών.

Παράλληλα, οι πλατφόρμες Gemini Space Station Inc. και Crypto.com ανακοίνωσαν περικοπές θέσεων εργασίας, επικαλούμενες και οι δύο την τεχνητή νοημοσύνη.

Το Bitcoin έχει αντέξει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή καλύτερα από τα περισσότερα assets. Εκτός από μια σύντομη πτώση αμέσως μετά την έναρξη των βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το ψηφιακό νόμισμα παρέμεινε σχετικά σταθερό, καταγράφοντας μάλιστα αποδόσεις μέσα στον μήνα.

Το Bitcoin σημειώνει άνοδο 7,7% τον Μάρτιο, ενώ ο χρυσός υποχωρεί κατά 10,8% μετά από μια παρατεταμένη ανοδική πορεία που τον είχε οδηγήσει σε ιστορικά υψηλά. Το πετρέλαιο καταγράφει άνοδο 48,2%, καθώς οι διαταραχές στο εμπόριο και οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις επηρεάζουν την προσφορά. Οι φόβοι για πληθωρισμό λόγω της ενεργειακής κρίσης έχουν οδηγήσει τους επενδυτές μακριά από ριψοκίνδυνα assets, καθιστώντας την ανθεκτικότητα του Bitcoin αξιοσημείωτη.

Ωστόσο, η πρόσφατη ισχύς του ενδέχεται να στηρίχθηκε και από το κλείσιμο αρνητικών θέσεων στην αγορά options, που οδήγησε σε αγορές Bitcoin. Παραμένει σημαντική προστασία έναντι πτώσης, με περίπου 1,6 δισ. δολάρια σε δικαιώματα πώλησης (put options) να συγκεντρώνονται στο επίπεδο των 60.000 δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της Deribit.