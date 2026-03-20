ΑρχικήΕλλάδα
Πτήση επαναπατρισμού για κατοικίδια: Συγκίνηση για την ελληνική «αερογέφυρα σωτηρίας» - Δείτε βίντεο

 20.03.2026 - 21:40
Οι εικόνες από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με τους Έλληνες που επέστρεψαν από την εμπόλεμη Μέση Ανατολή μαζί με τα κατοικιδιά τους έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών μέσων.

Το αμερικανικό ABC News έκανε λόγο για συγκινητικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ενώ το Associated Press μετέφερε εικόνες χαράς με μικρά ζώα να πηδούν ενθουσιασμένα μόλις βγήκαν από τα κλουβιά μεταφοράς.

Η πτήση, που προγραμματίστηκε από το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την Τετάρτη, μεταφέροντας 101 δίποδους και 45… τετράποδους επιβάτες.

Το αγγλόφωνο μέσο της National εγραψε χαρκατηριστικά «Μετά το γεύμα των επιβατών, φαγητό προσφέρθηκε στα ζωάκια. Τα κατοικίδια ήταν ήσυχα και με πολύ καλή συμπεριφορά»

Το Sky News υπογράμμισε ότι πολλοί Έλληνες είχαν εγκλωβιστεί, αδυνατώντας να βρουν πτήσεις που να δέχονται τα κατοικίδιά τους, αναδεικνύοντας τη δυσκολία της κατάστασης.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το Euronews στάθηκε στις έντονες εικόνες συγκίνησης, με τα ζώα να ξεχύνονται χαρούμενα από τα ειδικά κλουβιά, ενώ το γαλλικό France 24 μίλησε για μια «αερογέφυρα σωτηρίας» που μετέφερε ανθρώπους και ζώα μακριά από την εμπόλεμη ζώνη.

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 2.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει ασφαλώς στην Ελλάδα από τη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος
Ανακοίνωση-«βόμβα» από Κύπρια ηθοποιό - «Κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το Άλμα
Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσο κοστίζει πραγματικά ένα καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 την εβδομάδα — και η απάντηση μας έβαλε σε σκέψεις
Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία: Έκανε το πεζοδρόμιο… δρόμο για να προσπεράσει - Βίντεο
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

 

 

 

Τρομαχτικό αλλά και μαγευτικό σκηνικό στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Έλαμψε ο ουρανός πριν την απογείωση - Δείτε βίντεο

ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

  •  20.03.2026 - 18:37
LIVE: Η Βρετανία έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις βάσεις της για πλήγματα κατά του Ιράν για τα Στενά Ορμούζ - Βίντεο με τον Χαμενεΐ δημοσιοποίησε η Τεχεράνη

  •  20.03.2026 - 20:00
Ένταση σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρι - «Όλα καλά» μετά από παρέμβαση Αστυνομίας - Τι συνέβη

  •  20.03.2026 - 19:40
«Κατεβαίνουν» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων ζώων

  •  20.03.2026 - 17:17
VIDEO: «Έριξε» τη ψήφο του ο Φειδίας Παναγιώτου για την Προεδρία της Άμεσης Δημοκρατίας - Ποιον ψήφισε και γιατί

  •  20.03.2026 - 20:05
Τρομαχτικό αλλά και μαγευτικό σκηνικό στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Έλαμψε ο ουρανός πριν την απογείωση - Δείτε βίντεο

  •  20.03.2026 - 21:15
Χειροπέδες στον πασίγνωστο ιδιοκτήτη γκαλερί Γιώργο Τσαγκαράκη – Επιχείρησε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 1745 - Δείτε βίντεο

  •  20.03.2026 - 19:00
Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος

  •  20.03.2026 - 17:00

