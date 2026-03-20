Πτήση επαναπατρισμού για κατοικίδια: Συγκίνηση για την ελληνική «αερογέφυρα σωτηρίας» - Δείτε βίντεο

Το αμερικανικό ABC News έκανε λόγο για συγκινητικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ενώ το Associated Press μετέφερε εικόνες χαράς με μικρά ζώα να πηδούν ενθουσιασμένα μόλις βγήκαν από τα κλουβιά μεταφοράς.

Η πτήση, που προγραμματίστηκε από το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την Τετάρτη, μεταφέροντας 101 δίποδους και 45… τετράποδους επιβάτες.

Το αγγλόφωνο μέσο της National εγραψε χαρκατηριστικά «Μετά το γεύμα των επιβατών, φαγητό προσφέρθηκε στα ζωάκια. Τα κατοικίδια ήταν ήσυχα και με πολύ καλή συμπεριφορά»

Το Sky News υπογράμμισε ότι πολλοί Έλληνες είχαν εγκλωβιστεί, αδυνατώντας να βρουν πτήσεις που να δέχονται τα κατοικίδιά τους, αναδεικνύοντας τη δυσκολία της κατάστασης.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το Euronews στάθηκε στις έντονες εικόνες συγκίνησης, με τα ζώα να ξεχύνονται χαρούμενα από τα ειδικά κλουβιά, ενώ το γαλλικό France 24 μίλησε για μια «αερογέφυρα σωτηρίας» που μετέφερε ανθρώπους και ζώα μακριά από την εμπόλεμη ζώνη.

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 2.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει ασφαλώς στην Ελλάδα από τη Μέση Ανατολή.