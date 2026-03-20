Τρομαχτικό αλλά και μαγευτικό σκηνικό στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Έλαμψε ο ουρανός πριν την απογείωση - Δείτε βίντεο

 20.03.2026 - 21:15
Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο θέαμα εκτυλίχθηκε στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, λίγα μόλις λεπτά πριν την απογείωση επιβατικού αεροσκάφους, τραβώντας τα βλέμματα επιβατών και προσωπικού.

O Mιχάλης Σαρρής, χρήστης του διαδικτύου κοινοποίησε τη βιντεογράφηση στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου», χαρίζοντας στους διαδικτυακούς φίλους ένα μοναδικό στιγμιότυπο, όπου η φύση έστησε το δικό της σκηνικό. Την ώρα της απογείωσης, στο βάθος του ορίζοντα καταγράφονταν έντονες βροντές και αστραπές, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε κινηματογραφική σκηνή.

Για κάποιους ίσως να φαντάζει και τρομακτικό. Για άλλους όμως –και μάλλον δικαίως– πρόκειται για μια εκπληκτική καταγραφή της δύναμης και της ομορφιάς της φύσης, τη στιγμή που η τεχνολογία ετοιμάζεται να «σπάσει» τον ουρανό.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: coffeevibesmagazine.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος
Ανακοίνωση-«βόμβα» από Κύπρια ηθοποιό - «Κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το Άλμα
Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσο κοστίζει πραγματικά ένα καλάθι σούπερ μάρκετ το 2026 την εβδομάδα — και η απάντηση μας έβαλε σε σκέψεις
Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκωσία: Έκανε το πεζοδρόμιο… δρόμο για να προσπεράσει - Βίντεο
Αυτό είναι το νέο pizza spot της Λευκωσίας – Θα ξετρελαθείς – Τι περιέχει το μενού
Λεμεσός: Πλήρωσαν πάρκινγκ και βρήκαν... μαρίνα! - Σοκαριστικό βίντεο με δεκάδες αυτοκίνητα να «κολυμπούν» στη λάσπη

 

 

 

Διορθώστε τη μύτη σας χωρίς... επέμβαση: 3+1 beauty tips που κάνουν τη διαφορά

Πτήση επαναπατρισμού για κατοικίδια: Συγκίνηση για την ελληνική «αερογέφυρα σωτηρίας» - Δείτε βίντεο

ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

ΠτΔ: Έλαβε πρόσκληση να προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων - «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μια ιστορική στιγμή»

LIVE: Η Βρετανία έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις βάσεις της για πλήγματα κατά του Ιράν για τα Στενά Ορμούζ - Βίντεο με τον Χαμενεΐ δημοσιοποίησε η Τεχεράνη

Ένταση σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρι - «Όλα καλά» μετά από παρέμβαση Αστυνομίας - Τι συνέβη

«Κατεβαίνουν» στο Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τον άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων ζώων

VIDEO: «Έριξε» τη ψήφο του ο Φειδίας Παναγιώτου για την Προεδρία της Άμεσης Δημοκρατίας - Ποιον ψήφισε και γιατί

Τρομαχτικό αλλά και μαγευτικό σκηνικό στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Έλαμψε ο ουρανός πριν την απογείωση - Δείτε βίντεο

Χειροπέδες στον πασίγνωστο ιδιοκτήτη γκαλερί Γιώργο Τσαγκαράκη – Επιχείρησε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 1745 - Δείτε βίντεο

Φοιτητική χορηγία: Αναβολή στην έναρξη υποβολής των αιτήσεων - Ποιος ο λόγος

