Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου

 21.03.2026 - 08:23
Σήμερα Σάββατο, 21 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Θωμά πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Βηρύλλου επισκόπου Κατάνης, Μαρτύρων Δομνίνου και Φιλήμονος των εκ Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Άγιος Θωμάς Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Ο Άγιος Θωμάς, έζησε τον 7ο μ.Χ. αι. και στις 23 Ιανουαρίου του 607 μ.Χ. διαδέχθηκε στο Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, τον αποβιώσαντα Κυριακό.

Διακρίθηκε πολύ νωρίς για την ευλάβεια, τη σύνεση, τη σεμνότητα αλλά και τις εγκρατείς θεολογικές γνώσεις του. Αυτά τα χαρίσματα εκτίμησε ο πατριάρχης Ιωάννης ο Νηστευτής και τον χειροτόνησε διάκονο και στη συνέχεια Σακελλάριο.

Ως πατριάρχης ο Θωμάς ο Α’ επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και μέριμνα για τα θέματα και τις υποθέσεις του Πατριαρχείου. Έκτισε τον Πατριαρχικό οίκο κοντά στην Αγία Σοφία, τον μέγα τρίκλινο, που από το όνομα του εκλήθη «Θωμαΐτης». Επίσης στο κάτω μέρος του κτηρίου, εγκατέστησε την Πατριαρχική βιβλιοθήκη.

Παρέμεινε στο θρόνο τρία έτη και καθοδήγησε το ποίμνιό του με σύνεση, ενώ αγωνίσθηκε και κατά των αιρετικών.

Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 20 Μαρτίου του 610 μ.Χ. και κηδεύτηκε στις 22 του ιδίου μηνός.

 

Μπαράζ ελέγχων σε πολίτες και υποστατικά: Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα - Καταγγελίες για τροχαίες παραβιάσεις

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει οδηγό να παρασύρει ποδηλάτες στη Νέα Υόρκη - Ένας νεκρός και 4 τραυματίες

S&P: Επαναβεβαίωσαν την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α - «Ισχυρή και έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης»

Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης "Standard & Poor’s" επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην βαθμίδα "Άλφα πλην", διατηρώντας θετική την προοπτική της.

