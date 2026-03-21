Σοκαριστικό βίντεο δείχνει οδηγό να παρασύρει ποδηλάτες στη Νέα Υόρκη - Ένας νεκρός και 4 τραυματίες

Ο 49χρονος οδηγός ενός κόκκινου Hyundai Tucson φαίνεται σε βίντεο να παρασύρει δύο ποδηλάτες με τους πεζούς να τρέχουν πανικόβλητοι να προστατευτούν.

«Είδα δύο άνδρες να κείτονται εκεί, δεν μπορούσαν να κινηθούν, με το πρόσωπο τους προς τα κάτω, αυτοί ήταν οι δύο που χτυπήθηκαν με τα ποδήλατά τους και σύρθηκαν από το αυτοκίνητο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο οδηγός δεν φαίνεται να κάνει καμία προσπάθεια να σταματήσει, καθώς συνεχίζει με πατημένο το γκάζι, σύμφωνα με τους μάρτυρες και το βίντεο. Η σκηνή φτάνει σε απόλυτη αποκορύφωση όταν το αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε σταθμευμένο αστυνομικό όχημα και στη συνέχεια συγκρούεται με ένα φορτηγό, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

«Ο οδηγός φαινόταν μεθυσμένος ή κάτι τέτοιο», ανέφερε εργαζόμενος στην περιοχή. «Δεν μπορείς να αναπτύξεις τέτοια ταχύτητα».



Οι δύο ποδηλάτες, ηλικίας 33 και 28, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς, ο 28χρονος ποδηλάτης υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο οδηγός του Hyundai συνελήφθη χωρίς να τραυματιστεί.



Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό και, προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινώσει κατηγορίες για τον οδηγό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα