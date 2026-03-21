Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
Σοκαριστικό βίντεο δείχνει οδηγό να παρασύρει ποδηλάτες στη Νέα Υόρκη - Ένας νεκρός και 4 τραυματίες

 21.03.2026 - 08:29
Σοκαριστικό βίντεο αποκαλύπτει την τρομακτική στιγμή που ένας οδηγός παρασύρει δύο ποδηλάτες κατά μήκος μιας πολυσύχναστης οδού στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός και τον τραυματισμό τεσσάρων άλλων.

Ο 49χρονος οδηγός ενός κόκκινου Hyundai Tucson φαίνεται σε βίντεο να παρασύρει δύο ποδηλάτες με τους πεζούς να τρέχουν πανικόβλητοι να προστατευτούν.

«Είδα δύο άνδρες να κείτονται εκεί, δεν μπορούσαν να κινηθούν, με το πρόσωπο τους προς τα κάτω, αυτοί ήταν οι δύο που χτυπήθηκαν με τα ποδήλατά τους και σύρθηκαν από το αυτοκίνητο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο οδηγός δεν φαίνεται να κάνει καμία προσπάθεια να σταματήσει, καθώς συνεχίζει με πατημένο το γκάζι, σύμφωνα με τους μάρτυρες και το βίντεο. Η σκηνή φτάνει σε απόλυτη αποκορύφωση όταν το αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε σταθμευμένο αστυνομικό όχημα και στη συνέχεια συγκρούεται με ένα φορτηγό, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

«Ο οδηγός φαινόταν μεθυσμένος ή κάτι τέτοιο», ανέφερε εργαζόμενος στην περιοχή. «Δεν μπορείς να αναπτύξεις τέτοια ταχύτητα».

Οι δύο ποδηλάτες, ηλικίας 33 και 28, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς, ο 28χρονος ποδηλάτης υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο οδηγός του Hyundai συνελήφθη χωρίς να τραυματιστεί.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό και, προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινώσει κατηγορίες για τον οδηγό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου

 21.03.2026 - 08:23
Επόμενο άρθρο

Κτηνιατρικές: Η σημερινή κινητοποίηση αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς του ιού - Απαντούν σε ερωτήματα κτηνοτρόφων

 21.03.2026 - 08:34
S&P: Επαναβεβαίωσαν την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α - «Ισχυρή και έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης»

Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης "Standard & Poor’s" επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην βαθμίδα "Άλφα πλην", διατηρώντας θετική την προοπτική της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  21.03.2026 - 08:04
LIVE: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν χερσαία επέμβαση στο Ιράν, λέει το CBS - Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γαρσία

  •  21.03.2026 - 07:47
Ανατροπές, σκάνδαλα και ένταση: Στο «κόκκινο» η επικαιρότητα - Τα μέτωπα που «ταρακούνησαν» την εβδομάδα

  •  21.03.2026 - 07:46
Κτηνιατρικές: Η σημερινή κινητοποίηση αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς του ιού - Απαντούν σε ερωτήματα κτηνοτρόφων

  •  21.03.2026 - 08:34
«Δώστε μου την ευκαιρία να σας δείξω τι μπορώ»: Η Νίκη εργάζεται, ονειρεύεται και γκρεμίζει τα στερεότυπα για το Σύνδρομο Down

  •  21.03.2026 - 07:39
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει

  •  21.03.2026 - 07:16
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πτώσεις δέντρων και πλημμυρισμένα υποστατικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων

  •  21.03.2026 - 09:00
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου

  •  21.03.2026 - 08:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα