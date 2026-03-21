Κτηνιατρικές: Η σημερινή κινητοποίηση αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς του ιού - Απαντούν σε ερωτήματα κτηνοτρόφων
Κτηνιατρικές: Η σημερινή κινητοποίηση αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς του ιού - Απαντούν σε ερωτήματα κτηνοτρόφων

 21.03.2026 - 08:34
Ανακοίνωση εξέδωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για ανυπόστατες αναφορές για την επιδημιολογική διερεύνηση ελέγχων, τις δειγματοληψίες για τον αφθώδη πυρετό και την σημερινή κινητοποίηση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θέλουν να ξεκαθαρίσουν ορισμένα σημεία σχετικά με τις πρόσφατες ανησυχίες και τη σημερινή κινητοποίηση η οποία, λόγω της συνάθροισης κτηνοτρόφων, αυξάνει κατακόρυφα την διασπορά του ιού. Στόχος είναι να υπάρχει σωστή ενημέρωση και συνεργασία, ώστε όλοι – κτηνοτρόφοι και κτηνίατροι – να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό.

Γιατί γίνονται οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες

Οι έλεγχοι δεν γίνονται τυχαία ούτε χωρίς λόγο. Στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανές διακινήσεις ζώων που μπορεί να σχετίζονται με επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτό βοηθά να προστατευτούν τα κοπάδια και να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον χρόνο ελέγχων και δειγματοληψιών.

Τι δείχνουν οι εργαστηριακές εξετάσεις

Οι εξετάσεις εντοπίζουν αντισώματα του ιού. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι ότι τα αντισώματα από το εμβόλιο δεν θεωρούνται θετικό κρούσμα. Οι κτηνίατροι μπορούν να ξεχωρίσουν τα εμβολιακά αντισώματα από αυτά που προέρχονται από πραγματική μόλυνση.

Πληροφόρηση και επικοινωνία

Για να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις και συνωστισμός, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερώσει όλους τους κτηνοτρόφους από τις 15 Δεκεμβρίου με διάχυση ενημερωτικού υλικού, sms κτλ. Επιπλέον, θυμίζουμε ότι λειτουργούν 24/7 τηλεφωνικές γραμμές σε κάθε επαρχία, ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να ζητήσει βοήθεια ή διευκρινίσεις στα ακόλουθα τηλέφωνα: 22805241, 25819512, 24821275, 24824555, 26821260.

Δικαίωμα πρόσβασης των κτηνιάτρων

Με βάση τη νομοθεσία, οι κτηνίατροι έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται σε χώρους όπου υπάρχουν ζώα, για να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Αυτό δεν γίνεται για να δυσκολέψουν τους κτηνοτρόφους, αλλά για να προστατευτεί ολόκληρος ο κλάδος.

Υποχρεώσεις και συνέπειες

Οι κτηνίατροι δεν επιδιώκουν να τιμωρήσουν κανέναν. Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει ότι αν κάποιος εμποδίσει ή δεν συμμορφωθεί με τις διαδικασίες, μπορεί να χάσει δικαιώματα αποζημίωσης και να επιβληθεί πρόστιμο έως €5000. Η συμμόρφωση προστατεύει και τον ίδιο τον κτηνοτρόφο.

Η σημασία της συνεργασίας

Η κρίση μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με συνεργασία. Όσο γρηγορότερα ακολουθήσουμε τα πρωτόκολλα, τόσο συντομότερα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Οι κτηνίατροι και οι κτηνοτρόφοι δεν είναι αντίπαλοι αλλά σύμμαχοι στην ίδια πλευρά: θέλουμε υγιή ζώα, ασφαλή παραγωγή για την ευημερία και σταθερότητα του κλάδου.

