Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πτώσεις δέντρων και πλημμυρισμένα υποστατικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιοχές ανταποκριθήκαμε συνολικά παγκύπρια σε δέκα (10) περιπτώσεις ως πιο κάτω:

Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας: (Φλάσου, παλιά Λευκωσία) για πτώση / μετακίνηση δέντρου και πλημμυρισμένο υπόγειο.

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λεμεσού: (Αγ. Φίλα, Απαισιά, Λεμεσός, Νεάπολη) πτώση / μετακίνηση δέντρου - 2 Πλημμυρισμένα υποστατικά.

2 Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας: (Πύλα) Πτώση / μετακίνηση δέντρου.

1 Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πάφου: (Πόλις Χρυσοχούς, Πάφος) για άντληση νερού από υπόγειο.