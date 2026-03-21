ΑρχικήΕλλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

7χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά από σοβαρό ατύχημα σε πάρκο στη Βέροια

 21.03.2026 - 09:13
7χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά από σοβαρό ατύχημα σε πάρκο στη Βέροια

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) στο ΕΚΑΒ της Βέροιας, έπειτα από κλήση που δέχθηκε για σοβαρά τραυματισμένο παιδί σε πάρκο στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, πρόκειται για ένα 7χρονο αγόρι το οποίο βρισκόταν σε πάρκο στην Αγία Παρασκευή, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, χτύπησε, πιθανότατα έπειτα από πτώση.

Το παιδί εντοπίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βέροιας, με τραύματα στο κεφάλι και ρήξη σπλήνας.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΑΧΕΠΑ

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το παιδί διασωληνώθηκε και δόθηκε εντολή για κατεπείγουσα διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Άμεσα στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας» από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, συνοδεία τριμελούς ομάδας Ιατρών από το Νοσοκομείο Βέροιας, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί ταχέως και με ασφάλεια στη Νευροχειρουργική κλινική του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πτώσεις δέντρων και πλημμυρισμένα υποστατικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων

Μαγευτικές εικόνες από το κατάλευκο Τρόοδος - Δείτε βίντεο από την πυκνή χιονόπτωση

S&P: Επαναβεβαίωσαν την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α - «Ισχυρή και έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης»

Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης "Standard & Poor’s" επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην βαθμίδα "Άλφα πλην", διατηρώντας θετική την προοπτική της.

  •  21.03.2026 - 08:04
LIVE: Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν χερσαία επέμβαση στο Ιράν, λέει το CBS - Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γαρσία

  •  21.03.2026 - 07:47
Ανατροπές, σκάνδαλα και ένταση: Στο «κόκκινο» η επικαιρότητα - Τα μέτωπα που «ταρακούνησαν» την εβδομάδα

  •  21.03.2026 - 07:46
Κτηνιατρικές: Η σημερινή κινητοποίηση αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς του ιού - Απαντούν σε ερωτήματα κτηνοτρόφων

  •  21.03.2026 - 08:34
«Δώστε μου την ευκαιρία να σας δείξω τι μπορώ»: Η Νίκη εργάζεται, ονειρεύεται και γκρεμίζει τα στερεότυπα για το Σύνδρομο Down

  •  21.03.2026 - 07:39
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει

  •  21.03.2026 - 07:16
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Πτώσεις δέντρων και πλημμυρισμένα υποστατικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων

  •  21.03.2026 - 09:00
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου

  •  21.03.2026 - 08:23

