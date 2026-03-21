Μετεωρίτης 7 τόνων φώτισε τον ουρανό των ΗΠΑ – Η έκρηξή του ταρακούνησε ολόκληρες περιοχές

ΑρχικήLike Online
 21.03.2026 - 11:49
Εντυπωσιακή πύρινη σφαίρα πάνω από τις ΗΠΑ: μετεωρίτης 7 τόνων διαλύθηκε στον ουρανό, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και πανικό.

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ένας μετεωρίτης βάρους περίπου 7 τόνων διέσχισε τον ουρανό πάνω από το Κλίβελαντ, προκαλώντας εντυπωσιακές εικόνες αλλά και ανησυχία στους κατοίκους.

Ο διαστημικός βράχος, με διάμετρο σχεδόν 1,8 μέτρων, κινούνταν με ταχύτητα που άγγιζε τα 74.000 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας μια εκτυφλωτική πύρινη σφαίρα ορατή σε πολλές πολιτείες των Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ουισκόνσιν έως το Μέριλαντ.

Ισχυρή έκρηξη και δονήσεις

Καθώς διένυσε περισσότερα από 54 χιλιόμετρα μέσα στην ατμόσφαιρα, ο μετεωρίτης διαλύθηκε τελικά πάνω από το Βάλεϊ Σίτι.

Η έκρηξη που ακολούθησε απελευθέρωσε ενέργεια ισοδύναμη με περίπου 250 τόνους TNT, προκαλώντας ισχυρό ωστικό κύμα. Κάτοικοι ανέφεραν έντονες δονήσεις και δυνατούς κρότους, με αρκετούς να φοβούνται αρχικά ότι επρόκειτο για έκρηξη.

Επιβεβαίωση από τη NASA

Η NASA επιβεβαίωσε ότι το αντικείμενο ήταν μετεωρίτης, δηλαδή ένας μικρός αστεροειδής που εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης.

Αν και είναι πιθανό μικρά θραύσματα να έφτασαν στο έδαφος, το μεγαλύτερο μέρος του σώματος καταστράφηκε κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα.

Συχνό φαινόμενο, σπάνια ένταση

Παρότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν είναι ασυνήθιστα, το συγκεκριμένο ξεχώρισε λόγω της έντασης, της φωτεινότητας και του γεγονότος ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθιστώντας το ορατό σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Τα βίντεο και οι μαρτυρίες που κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη δύναμη του φαινομένου, το οποίο υπενθυμίζει τη συνεχή «βροχή» μικρών διαστημικών σωμάτων που δέχεται ο πλανήτης μας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαγευτικές εικόνες από το κατάλευκο Τρόοδος - Δείτε βίντεο από την πυκνή χιονόπτωση
«Δώστε μου την ευκαιρία να σας δείξω τι μπορώ»: Η Νίκη εργάζεται, ονειρεύεται και γκρεμίζει τα στερεότυπα για το Σύνδρομο Down
Πέθανε ο Χαράλαμπος Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει
Εικόνες ντροπής: Έκλεψαν τις προτομές ηρώων της τουρκικής εισβολής στη Γερμασόγεια - «Ο ηρωισμός τους δεν καταστρέφεται»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου

 

 

 

«Ήμουν ερωτευμένος με την Ελένη Μενεγάκη και τελικά παντρεύτηκα μοντέλο από την εκπομπή της»

 21.03.2026 - 11:43
Έλον Μασκ: Ένοχος για την πτώση της μετοχής του Twitter την περίοδο της εξαγοράς

 21.03.2026 - 12:00
S&P: Επαναβεβαίωσαν την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α - «Ισχυρή και έμπρακτη ψήφος εμπιστοσύνης»

Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης "Standard & Poor’s" επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην βαθμίδα "Άλφα πλην", διατηρώντας θετική την προοπτική της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  •  21.03.2026 - 08:04
LIVE: Ανησυχητική κλιμάκωση - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Η Βρετανία δεν έδωσε άδεια για εκτέλεση επιθετικών αποστολών από Ακρωτήρι

LIVE: Ανησυχητική κλιμάκωση - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Η Βρετανία δεν έδωσε άδεια για εκτέλεση επιθετικών αποστολών από Ακρωτήρι

  •  21.03.2026 - 07:47
Αφθώδης πυρετός: Με μαύρο φέρετρο έξω από το Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τερματισμό της μαζικής θανάτωσης ζώων

Αφθώδης πυρετός: Με μαύρο φέρετρο έξω από το Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τερματισμό της μαζικής θανάτωσης ζώων

  •  21.03.2026 - 12:38
Πυρά Αβέρωφ για μηδενισμό ενεργειακής πίστωσης: «Το ελάχιστο που θα πρέπει να κάνουν είναι η αποζημίωση στους παραγωγούς»

Πυρά Αβέρωφ για μηδενισμό ενεργειακής πίστωσης: «Το ελάχιστο που θα πρέπει να κάνουν είναι η αποζημίωση στους παραγωγούς»

  •  21.03.2026 - 11:15
Εικόνες ντροπής: Έκλεψαν τις προτομές ηρώων της τουρκικής εισβολής στη Γερμασόγεια - «Ο ηρωισμός τους δεν καταστρέφεται»

Εικόνες ντροπής: Έκλεψαν τις προτομές ηρώων της τουρκικής εισβολής στη Γερμασόγεια - «Ο ηρωισμός τους δεν καταστρέφεται»

  •  21.03.2026 - 10:28
Ανατροπές, σκάνδαλα και ένταση: Στο «κόκκινο» η επικαιρότητα - Τα μέτωπα που «ταρακούνησαν» την εβδομάδα

Ανατροπές, σκάνδαλα και ένταση: Στο «κόκκινο» η επικαιρότητα - Τα μέτωπα που «ταρακούνησαν» την εβδομάδα

  •  21.03.2026 - 07:46
Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση: Πότε και πού θα επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία - Πιθανή χαλαζόπτωση

Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση: Πότε και πού θα επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία - Πιθανή χαλαζόπτωση

  •  21.03.2026 - 10:54
«Δώστε μου την ευκαιρία να σας δείξω τι μπορώ»: Η Νίκη εργάζεται, ονειρεύεται και γκρεμίζει τα στερεότυπα για το Σύνδρομο Down

«Δώστε μου την ευκαιρία να σας δείξω τι μπορώ»: Η Νίκη εργάζεται, ονειρεύεται και γκρεμίζει τα στερεότυπα για το Σύνδρομο Down

  •  21.03.2026 - 07:39

