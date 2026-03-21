Έλον Μασκ: Ένοχος για την πτώση της μετοχής του Twitter την περίοδο της εξαγοράς

Οι ένορκοι δικαίωσαν επενδυτές, που κατέθεσαν αγωγή κατά του δισεκατομμυριούχου, τον οποίο κατηγόρησαν για δημόσια δυσφήμιση της εταιρείας, με σκοπό να ρίξει την τιμή της μετοχής και να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία.

Η δίκη, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, επικεντρώθηκε στο αν ο Μασκ είχε την πρόθεση να επηρεάσει την αγορά με τα σχόλιά του. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έξι μηνών το 2022, μετά την προσφορά του για την εξαγορά του Twitter, δημοσίευε συνεχώς στους εκατομμύρια ακολούθους του ότι το δίκτυο ήταν γεμάτο από bots που παρήγαγαν spam και δημιουργούσαν ψεύτικους λογαριασμούς.

Ο Μασκ τελικά αγόρασε το Twitter έναντι 54,20 δολάρια ανά μετοχή, την αρχική του προσφορά, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 44 δισ. δολάρια. Αργότερα μετονόμασε την εταιρεία σε X.

Μια ασυνήθιστη ήττα

Ο Μασκ αρνήθηκε κάθε αδικοπραγία, ενώ οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι εξέφραζε νόμιμες ανησυχίες και ότι δεν είχε πρόθεση να χειραγωγήσει την τιμή της μετοχής. Ο ίδιος ο Μασκ κατέθεσε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πως οι επιθέσεις του κατά της εταιρείας θα μείωναν την τιμή της μετοχής ή θα έβλαπταν τους επενδυτές της.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη σημερινή απόφαση των ενόρκων», δήλωσε ο Mark Molumphy, δικηγόρος των επενδυτών του Twitter. «Πιστεύουμε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη δικαστική απόφαση ενόρκων για κινητές αξίες στην ιστορία των ΗΠΑ. Οι ένορκοι έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα ότι κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο».



Η απόφαση ήρθε μετά από τρεις ημέρες διαβουλεύσεων των ενόρκων, που υπολόγισαν πόσο ακριβώς οι δηλώσεις του Έλον Μασκ μείωσαν την τιμή της μετοχής για κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης κατά την επίμαχη περίοδο. Το ακριβές ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο Μασκ στους επενδυτές δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ωστόσο, θα μπορούσε να ανέλθει σε δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η τρέχουσα καθαρή περιουσία του δισεκατομμυριούχου ανέρχεται στα 661 δισ. δολάρια.

Από τις τέσσερις κατηγορίες για απάτη που περιλαμβάνονταν στην αγωγή, οι ένορκοι επιβεβαίωσαν τις δύο και απέρριψαν τις άλλες δύο. Επίσης, έκριναν ότι ο Μασκ δεν συμμετείχε σε «σχέδιο εξαπάτησης των επενδυτών του Twitter».

Το παρασκήνιο της πτώσης

Κατά τους έξι μήνες που αφορούσε η υπόθεση (Απρίλιος 2022 – Οκτώβριος 2022) οι επενδυτές ισχυρίστηκαν ότι ο Μασκ συμφώνησε να αγοράσει το Twitter αλλά στη συνέχεια υπαναχωρούσε επί μήνες, επιτιθέμενος στην εταιρεία. Σε μια χρονική στιγμή, τον Μάιο του 2022, άφησε να εννοηθεί ότι αποσύρεται από την αγορά με ένα tweet που έλεγε ότι η εξαγορά ήταν «προσωρινά σε αναμονή».



Οι μετοχές του Twitter σημείωσαν κατακόρυφη πτώση το επόμενο 24ωρο, αγγίζοντας ορισμένες στιγμές το -20%. Η μετοχή παρέμεινε ασταθής για μήνες. Οι επενδυτές που συμμετέχουν στην αγωγή αναφέρουν ότι πούλησαν τις μετοχές τους σε τιμές χαμηλότερες από τα 54,20 δολάρια, καθώς πίστευαν ότι η προσφορά εξαγοράς του Μασκ κατέρρεε.

Σε γραπτή δήλωσή της, η νομική ομάδα του Μασκ χαρακτήρισε την ετυμηγορία «ένα εμπόδιο στη διαδρομή» και δήλωσε ότι προσδοκά «δικαίωση στην έφεση», επικαλούμενη πρόσφατες εφέσεις που κέρδισε ο Μασκ σε άλλες δικαστικές υποθέσεις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα