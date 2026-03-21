Φράγματα: Αναμένονται σημαντικές εισροές - «Είμαστε συγκρατημένοι» - Όσα αναφέρει η Διευθύντρια του ΤΑΥ
Φράγματα: Αναμένονται σημαντικές εισροές - «Είμαστε συγκρατημένοι» - Όσα αναφέρει η Διευθύντρια του ΤΑΥ

 21.03.2026 - 14:56
Σημαντικές εισροές αναμένονται στα φράγματα, από τις συνεχιζόμενες βροχές, ωστόσο «είμαστε αρκετά συγκρατημένοι», δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Ηλιάνα Τόφα – Χριστίδου, σημειώνοντας ότι οι τελικές εισροές θα διαφανούν στο τέλος Απριλίου.

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, αυτό του Κούρη, κατά την χθεσινή μέτρηση, κατέγραφε μεγαλύτερη πληρότητα (21,2%) από την περσινή χρονιά (20,3%), καθώς και τις εισροές που παρατηρούνται από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Όπως είπε «είναι ευεργετικές οι βροχές και οι εισροές και σύμφωνα με τις ενδείξεις μας αναμένονται πρόσθετες μέχρι τις 25 Μαρτίου», ενώ την ίδια ώρα τόνισε πως «δεν σηκώνει κανέναν ενθουσιασμό από κανέναν και σε κανένα επίπεδο».

Σημείωσε ότι, ως ΤΑΥ, «είμαστε αρκετά συγκρατημένοι γιατί πρέπει να διαφυλάξουμε αποθέματα και για το 2027 και το 2028», υπογραμμίζοντας ότι «θέλουμε αυτές τις εισροές και πρέπει να διαχειριστούμε το όποιο τελικό απόθεμα έχουμε με πολύ σοφία».

Παράλληλα υπέδειξε ότι 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μεταφέρθηκαν από την Αρμίνου, μέσω του Νότιου Αγωγού, «άρα δεν προήλθαν όλες οι εισροές από τις λεκάνες του Κούρη». «Είναι μια αυστηρή και επισταμένη καθημερινή διαχείριση που κάνουμε για να διαφυλάξουμε την κάθε ροή που μπορεί να μας βοηθήσει», ανέφερε και πρόσθεσε πως «ο Νότιος Αγωγός είναι η ραχοκοκαλιά μας».

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο περικοπών στο νερό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η κ.Τόφα – Χριστίδου είπε πως αυτό θα διαφανεί με τις τελικές ροές που θα καταγραφούν στο τέλος του υδρολογικού έτους, που είναι στα τέλη Απριλίου.

Διεμήνυσε πως «η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική, οι καταναλωτές να εξοικονομούν το νερό και οι ΕΟΑ να επιδιορθώσουν τα δίκτυα τους και να αναλάβουν δράσεις για μείωση των απωλειών, ώστε να έχουμε περισσότερες ποσότητες να διαχειριστούμε».

Όσον αφορά στα άλλα φράγματα της Λεμεσού, κατά τη χθεσινή μέτρηση, το φράγμα Γερμασόγειας κατέγραφε πληρότητα 14,1% σε σύγκριση με 26,7% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το φράγμα Πολεμιδιών πληρότητα 40%, σε σύγκριση με 39,6%.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Λετυμπιώτης: Θα ενημερώσει Εθνικό Συμβούλιο για αφθώδη και μέτρα για επιπτώσεις πολέμου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αν ζητηθεί

Αν ζητηθεί κατά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα ενημερώσει και για τα θέματα του αφθώδους πυρετού και των μέτρων για τις οικονομικές συνέπειες της πολεμικής σύρραξης στην περιοχή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

LIVE: Ανησυχητική κλιμάκωση - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Η Βρετανία δεν έδωσε άδεια για εκτέλεση επιθετικών αποστολών από Ακρωτήρι

Διαψεύδει κτηνοτρόφο το Υπ. Γεωργίας: «Η Μαρία Παναγιώτου ουδέποτε ζήτησε να σπάσουν πόρτες»

Αφθώδης πυρετός: Άλλες δύο μολυσμένες μονάδες στη Λάρνακα - Πάνω από 21 χιλιάδες αιγοπρόβατα θανατώθηκαν

Εικόνες ντροπής: Έκλεψαν τις προτομές ηρώων της τουρκικής εισβολής στη Γερμασόγεια - «Ο ηρωισμός τους δεν καταστρέφεται»

Αφθώδης πυρετός: Με μαύρο φέρετρο έξω από το Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Ζητούν τερματισμό της μαζικής θανάτωσης ζώων

Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση: Πότε και πού θα επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία - Πιθανή χαλαζόπτωση

«Δώστε μου την ευκαιρία να σας δείξω τι μπορώ»: Η Νίκη εργάζεται, ονειρεύεται και γκρεμίζει τα στερεότυπα για το Σύνδρομο Down

