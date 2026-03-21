Πώς νιώθει ο σκύλος κάθε φορά που μας βλέπει να φεύγουμε από το σπίτι

Όσο δύσκολος και να είναι ο αποχωρισμός, όσο και να “ραγίζει” η καρδιά μας κάθε φορά που μας κοιτάει με θλιμμένα μάτια καθώς περνάμε το κατώφλι της εξώπορτας, πρέπει να τον αφήσουμε στο σπίτι.

Και εδώ μπορεί να μας δημιουργούνται οι εξής απορίες: “Τι νιώθει ο σκύλος μας κάθε φορά που μας βλέπει να φεύγουμε από το σπίτι; Αγχώνεται; Στενοχωριέται; Ή μήπως το βλέπει σαν ευκαιρία να ηρεμήσει χωρίς να βρίσκεται κανένας στον χώρο;”

Ο σκύλος μας βιώνει μια σειρά από συναισθήματα κάθε φορά που μας βλέπει να ετοιμαζόμαστε για μια έξοδο χωρίς αυτόν. Ως ένα πολύ κοινωνικό πλάσμα, απολαμβάνει τη συντροφιά μας και προτιμάει να βρίσκεται κοντά μας χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα, παρά να μένει μόνος του σε ένα άδειο σπίτι.

Ποια είναι, λοιπόν, τα πραγματικά του συναισθήματα;

Άγχος αποχωρισμού: Ο σκύλος μας μπορεί να νιώθει άγχος κάθε φορά που φεύγουμε από το σπίτι. Το συναίσθημα αυτό ξεκινάει από τη στιγμή που αντιληφθεί τα σημάδια της αναχώρησής μας και κορυφώνεται τα πρώτα 15 λεπτά της απουσίας μας. Μάλιστα, υπάρχουν ορισμένες φυλές σκύλων που βιώνουν ακόμα πιο έντονο άγχος αποχωρισμού, όπως είναι για παράδειγμα τα Poodle και τα Labrador Retriever, τόσο λόγω της υψηλής νοημοσύνης τους, όσο και λόγω της κοινωνικότητάς τους. Ωστόσο, δεν παίζει ρόλο μόνο η φυλή, αλλά και η ηλικία, το παρελθόν, προηγούμενα τραυματικά γεγονότα ή πρόσφατες αλλαγές.

Μοναξιά και θλίψη: Ο σκύλος μας, αφού ξεπεράσει το άγχος και το πρώτο σοκ που υφίσταται μετά την αναχώρησή μας, ίσως νιώθει μοναξιά και θλίψη. Αυτά τα αρνητικά συναισθήματα δεν σταματάει να τα βιώνει έως ότου επιστρέψουμε. Η μελαγχολία του κορυφώνεται τις δύο πρώτες ώρες και ύστερα παραμένει σχεδόν η ίδια μέχρι να συναντηθούμε ξανά.

Σύγχυση και ανία: Ο σκύλος μας όταν μας βλέπει να φεύγουμε μπορεί να νιώθει μπερδεμένος. Ίσως δεν μπορεί να καταλάβει γιατί τον αφήνουμε σπίτι και δεν τον παίρνουμε μαζί μας, πότε θα και αν θα ξαναγυρίσουμε. Έτσι, λοιπόν, δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη μοναξιά του και πολλές φορές νιώθει βαρεμάρα, αποτέλεσμα να εμφανίζει καταστροφικές συμπεριφορές.

Πώς θα καταλάβουμε ότι ο σκύλος μας δεν αισθάνεται καλά κάθε φορά που τον αφήνουμε σπίτι;

Υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές που αν τις εμφανίσει ο σκύλος μας, σημαίνει ότι βιώνει αρνητικά συναισθήματα. Μπορεί κάθε φορά που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε να γαβγίζει και να κλαψουρίζει, σε μια προσπάθεια να μας πείσει να τον πάρουμε μαζί μας. Μπορεί να μας ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο μέχρι να φύγουμε και να είναι προσκολλημένος πάνω μας. Βέβαια, μπορεί απλά να κάθεται στο κρεβάτι του και να αποφεύγει οποιαδήποτε οπτική ή σωματική επαφή για να δηλώσει την θλίψη του.

Αν όσο λείπουμε κάνει αταξίες, όπως είναι για παράδειγμα η καταστροφή επίπλων και παπουτσιών, τότε πιθανότατα αισθάνεται άγχος που είναι μόνος του. Επίσης, μπορεί να κάνει την ανάγκη του μέσα στο σπίτι, παρόλο που έχει εκπαιδευτεί να πηγαίνει τουαλέτα μόνο έξω.

Τέλος, μπορεί ενώ λείπουμε να μην τρώει φαγητό και να μην πίνει νερό. Μόλις, όμως, επιστρέφουμε και αφού τον χαιρετήσουμε, τρέχει κατευθείαν στα μπολάκια του.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην νιώθει ο σκύλος μας άσχημα όταν δεν είμαστε σπίτι;

Η ρουτίνα είναι πολύ σημαντική για τους σκύλους. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να την ακολουθούμε. Άρα, λοιπόν, καλό είναι να έχουμε βγάλει τον σκύλο μας βόλτα προτού φύγουμε, να έχουμε παίξει μαζί του και να έχει εκτονωθεί πνευματικά και σωματικά.

Το φαγητό, το νερό και τα παιχνίδια δεν πρέπει να λείπουν από το οπτικό του πεδίο για να φάει, να πιει ή να παίξει όποτε εκείνος το θελήσει.

Αν ο σκύλος μας είναι fan της μουσικής, μπορούμε να επιλέξουμε μια αγαπημένη playlist και να την αφήσουμε να παίζει μέχρι να γυρίσουμε σπίτι.

Είναι σημαντικό να μην φεύγουμε με δράματα και δάκρυα στα μάτια, γιατί ο σκύλος μας μπορεί να καταλάβει το άγχος μας και λόγω της τρομερής του ενσυναίσθησης να το βιώσει και αυτός. Άρα, τον χαιρετάμε απλά, τον χαϊδεύουμε, του λέμε ότι δεν θα αργήσουμε και φεύγουμε. Όπως, επίσης, και όταν γυρίσουμε τον χαιρετάμε χωρίς υπερβολές. Αν αρχίσουμε τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις και φωνές, μπορεί ο σκύλος μας να καταλάβει ότι είναι κακό που μένει μόνος του. Μπορεί να γιγαντώνει τα αρνητικά του συναισθήματα και να μην μπορεί να “πείσει” τον εαυτό του να ηρεμήσει όταν είμαστε μακριά του. Με έναν ήρεμο χαιρετισμό του δείχνουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να στρεσάρεται.

Ωστόσο, μερικές περιπτώσεις σκύλων είναι πιο “δύσκολες”. Κάποιοι σκύλοι βιώνουν έντονο άγχος και στρες όταν αποχωρίζονται τον κηδεμόνα τους και ίσως χρειαστούν εκπαίδευση για να παραμένουν ήρεμοι ακόμα και όταν είναι μόνοι τους στο σπίτι.

Τελευταίες σκέψεις

Όσο στενάχωρο και να είναι να αφήνουμε τον καλύτερό μας φίλο μόνο στο σπίτι, είναι αναπόφευκτο. Το σημαντικό είναι να μην μένει πολλές ώρες χωρίς παρέα, και μόλις επιστρέφουμε να προσπαθούμε να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να περάσουμε ποιοτικές ώρες μαζί του και να του δείξουμε την αγάπη μας για αυτόν. Είναι σίγουρο ότι θα “πλημμυρίσει” με θετικά συναισθήματα και θα μας ανταποδώσει την αγάπη μας σε βαθμό που δεν φανταζόμαστε.