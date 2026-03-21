Τραγωδία στον αθλητισμό: Νεκρός στα 27 του Ολυμπιονίκης του διάθλου

ΑρχικήΔιεθνή
 21.03.2026 - 18:44
Θλίψη έχει προκαλέσει στον παγκόσμιο αθλητισμό ο αιφνίδιος θάνατος του 27χρονου Λιθουανού αθλητή του διάθλου, Linas Banys, ο οποίος είχε συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο.

Η είδηση έγινε γνωστή την Παρασκευή (20 Μαρτίου), με τη Lithuanian Biathlon Federation να ανακοινώνει επίσημα τον θάνατό του, προκαλώντας σοκ στην αθλητική κοινότητα.

Η ανακοίνωση που συγκλόνισε

Σε επίσημη δήλωσή της, η ομοσπονδία ανέφερε ότι η απώλεια του νεαρού αθλητή αιφνιδίασε την οικογένεια του διάθλου στη Λιθουανία.

Ο Banys είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του όχι μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και σε τρία Παγκόσμια Πρωταθλήματα και σε διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην καριέρα του είχε κατακτήσει και τον τίτλο του εθνικού πρωταθλητή, με τον ίδιο είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2024.

Μηνύματα θλίψης και συγκίνησης

Μετά την ανακοίνωση, πλήθος χρηστών στα social media έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους. «Ήταν πάντα ένας από τους αγαπημένους μου αθλητές, με απίστευτα γρήγορη σκοποβολή. Θα λείψει πολύ», ανέφερε ένας χρήστης.

 

Άλλοι έγραψαν: «Απίστευτο. Αναπαύσου εν ειρήνη» και «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του».

Η πορεία του στους Ολυμπιακούς

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022, ο Banys συμμετείχε στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας 4x7,5 χιλιομέτρων, όπου η ομάδα της Λιθουανίας κατέλαβε την 14η θέση.

Ο θάνατος του Banys έρχεται να προστεθεί σε μια ακόμη τραγωδία που συγκλόνισε πρόσφατα το άθλημα, με τον Νορβηγό αθλητή Sivert Guttorm Bakken, επίσης 27 ετών, να βρίσκεται νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια προπονητικού καμπ στις Άλπεις.

Η διεθνής κοινότητα του διάθλου παραμένει σε πένθος, με τις απώλειες να προκαλούν έντονο προβληματισμό και συγκίνηση.

Η αιτία θανάτου του Banys δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ενώ η οικογένεια και οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

Επέστρεψε από το 0-2 ο Άρης απέναντι στην Ομόνοια και έβαλε... «φωτιά» στην κορυφή!

