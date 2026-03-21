Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή
LIKE ONLINE

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

 21.03.2026 - 19:12
Ολική ηλιακή έκλειψη θα συμβεί στις 12 Αυγούστου 2026, η οποία θα μπορεί να παρατηρηθεί πλήρως από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, τη Ρωσία και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας, σύμφωνα με αστρονομικά δεδομένα των «Time and Date» και «The Sky Live».

Πότε συμβαίνει η ολική ηλιακή έκλειψη
Μια ολική ηλιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον δίσκο του Ήλιου από συγκεκριμένες περιοχές της Γης. Αυτή η φάση ονομάζεται ολικότητα και λαμβάνει χώρα μέσα σε μια συγκεκριμένη ζώνη ορατότητας.

Στην περίπτωση της έκλειψης του 2026, το σημείο της μέγιστης έκλειψης θα βρίσκεται στις συντεταγμένες 65° 13′ 24.4″ Β και 65° 13′ 24.4″ Α, σε διεθνή ύδατα. Από αυτό το σημείο, η φάση της ολικότητας θα διαρκέσει 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, με τον Ήλιο να βρίσκεται 26° πάνω από τον ορίζοντα.

Η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει πέντε περιοχές: τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, τη Ρωσία και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη, το φαινόμενο θα είναι ορατό ως μερική έκλειψη. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεγάλο μέρος της Ευρώπης, της Αφρικής, της Βόρειας Αμερικής, καθώς και τμήματα του Ατλαντικού, του Αρκτικού και του Ειρηνικού Ωκεανού.

 

Μεταξύ των πόλεων όπου η έκλειψη θα είναι πλήρως ορατή συγκαταλέγονται:

  • Ρέικιαβικ (Ισλανδία)
  • Νουούκ (Γροιλανδία)
  • Οβιέδο (Ισπανία)
  • Μπιλμπάο (Ισπανία)
  • Λα Κορούνια (Ισπανία)

Σε άλλες πόλεις, το φαινόμενο θα είναι ορατό μερικώς, όπως:

  • Μαδρίτη (Ισπανία)
  • Βαρκελώνη (Ισπανία)
  • Παρίσι (Γαλλία)
  • Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)
  • Βερολίνο (Γερμανία)

Παγκόσμιο χρονοδιάγραμμα της έκλειψης

Σύμφωνα με το «Time and Date», η έκλειψη θα ξεκινήσει σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη καθώς η σκιά της Σελήνης θα κινείται πάνω από τη Γη.

 

Τα κύρια στάδια της έκλειψης σε παγκόσμια κλίμακα θα είναι:

  • Πρώτο σημείο όπου ξεκινά η μερική έκλειψη: 15:34:15 (UTC)
  • Πρώτο σημείο όπου ξεκινά η ολική έκλειψη: 16:58:09 (UTC)
  • Μέγιστο της έκλειψης: 17:46:06 (UTC)
  • Τελευταίο σημείο όπου ολοκληρώνεται η ολική έκλειψη: 18:34:07 (UTC)
  • Τελευταίο σημείο όπου ολοκληρώνεται η μερική έκλειψη: 19:57:57 (UTC)
Πόσοι άνθρωποι θα μπορέσουν να παρατηρήσουν το φαινόμενο;

Σύμφωνα με το «Time and Date», σχεδόν 980 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορέσουν να παρατηρήσουν τουλάχιστον ένα μέρος της ηλιακής έκλειψης του 2026. Από αυτούς, περίπου 15,2 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται στη ζώνη της ολικότητας, όπου ο Ήλιος θα καλυφθεί πλήρως από τη Σελήνη.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαγευτικές εικόνες από το κατάλευκο Τρόοδος - Δείτε βίντεο από την πυκνή χιονόπτωση
«Δώστε μου την ευκαιρία να σας δείξω τι μπορώ»: Η Νίκη εργάζεται, ονειρεύεται και γκρεμίζει τα στερεότυπα για το Σύνδρομο Down
Στη γειτονιά των αγγέλων η Παναγιώτα Σάββα: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Ζώδια σήμερα: Οι ανατροπές του Σαββάτου και η Σελήνη στον Ταύρο που αλλάζει τα δεδομένα
Εικόνες ντροπής: Έκλεψαν τις προτομές ηρώων της τουρκικής εισβολής στη Γερμασόγεια - «Ο ηρωισμός τους δεν καταστρέφεται»
Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Γενέθλια και τρυφερές στιγμές με τον Φίλιππο Μιχόπουλο - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το ελληνικό reboot και το (κακό) κυπριακό prequel του Predator

 21.03.2026 - 19:03
Επόμενο άρθρο

Αυτές είναι οι πιο επώδυνες επεμβάσεις σύμφωνα με ειδικούς – Τι λέει η επιστήμη για τον πόνο

 21.03.2026 - 19:45
ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών επι των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  21.03.2026 - 18:17
LIVE: «Χτυπήσαμε ισραηλινό F-16» λένε οι Ιρανοί - Το Ισραήλ αρνείται ότι επιτέθηκε στην πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ και «δείχνει» τις ΗΠΑ

  •  21.03.2026 - 17:18
Διαψεύδει κτηνοτρόφο το Υπ. Γεωργίας: «Η Μαρία Παναγιώτου ουδέποτε ζήτησε να σπάσουν πόρτες»

  •  21.03.2026 - 16:35
Μυστήριο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: CIA και Μοσάντ ψάχνουν ίχνη του - Αβεβαιότητα για την ηγεσία του Ιράν

  •  21.03.2026 - 18:07
Video: Αναποδογυρίστηκε όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

  •  21.03.2026 - 17:42
Επιτροπή Αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους - «Για να δοθεί προκαταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί η θανάτωση»

  •  21.03.2026 - 17:28
Το ελληνικό reboot και το (κακό) κυπριακό prequel του Predator

  •  21.03.2026 - 19:03
Χαμός με το «JALLA» της Κύπρου! Έκαναν παρωδία το τραγούδι της Αντιγόνης και έγινε viral – Δείτε βίντεο

  •  21.03.2026 - 17:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα