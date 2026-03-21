Το ελληνικό reboot και το (κακό) κυπριακό prequel του Predator

Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για την ακρίβεια από την αρχή του τέλους. Εκείνου που γράφτηκε στις 26 του περασμένου Φεβρουαρίου σε μια δικαστική αίθουσα της Αθήνας. Ο Ταλ Ντίλιαν, η Σάρα Χάμου και η παρέα τους άκουσαν το «ένοχοι» για το κατασκοπευτικό σύστημα Predator, με μια ποινή-μαμούθ 126 ετών που, με τη μαγεία της συγχώνευσης, έγινε οκταετία και μετά, με τη γνωστή γενναιοδωρία του συστήματος, ανεστάλη μέχρι την έφεση. Αλλά ας μην προτρέχουμε. Για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε στον Ντίλιαν να μας κουνάει το δάχτυλο από την τηλεόραση, πρέπει να θυμηθούμε πώς η Κύπρος μετατράπηκε στο απόλυτο εκκολαπτήριο ψηφιακών κοριών.

Πριν το Predator γίνει γνωστό για κάτι άλλο πέρα από τον τερατόμορφο εξωγήινο πολεμιστή που γνωρίσαμε το 1986, είχαμε την ιταλική The Hacking Team. Τον Ιούλιο του 2015, οι Ιταλοί πάροχοι υπηρεσιών υποκλοπής έπεσαν θύματα χάκερ (ναι, κάποιοι χάκαραν τους χάκερς) οι οποίοι έβγαλαν στη φόρα τα δεδομένα τους, ανάμεσά τους και τιμολόγια με την υπογραφή του τότε αρχηγού της ΚΥΠ, Ανδρέα Πενταρά. Έγινε ένας χαμός (μικρός, μη φανταστείτε) όμως πριν η υπόθεση λάβει διαστάσεις ο Πενταράς παραιτήθηκε από τη θέση του και ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και νυν ΠτΔ Νίκος Χριστοδουλίδης μας ενημέρωσε πως “όλα καλά” και “το θέμα θεωρείται λήξαν”. Το αν ήξερε το Προεδρικό ότι η ΚΥΠ παρακολουθούσε κόσμο με παράνομο λογισμικό δεν θα το μάθουμε ποτέ, αλλά μιλάμε για διακυβέρνηση Αναστασιάδη ffs. Γνωρίζοντας τον τέως, πιστεύετε στ’ αλήθεια ότι μπορεί να συνέβαινε κάτι τέτοιο σε υπό ευθύνη του υπηρεσία και να μην το γνώριζε; Ή οτιδήποτε στον πελλόροτσο για να είμεθα ακριβείς;

Τέσσερα χρόνια μετά, ο Ταλ Ντίλιαν, ένας πρώην πράκτορας της Μοσάντ με περίσσιο θράσος, έκανε τη μαλακία να ποζάρει στο Forbes δίπλα σε ένα μαύρο βαν στη Λάρνακα το οποίο αναγνωρίστηκε ως ένα κατασκοπευτικό όχημα αξίας 9 εκατ. δολαρίων που ρούφαγε τα πάντα: WhatsApp, Facebook, κλήσεις. Μάλιστα είχαν στήσει παράνομες κεραίες στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και υπολογίζεται ότι υπέκλεψαν πληροφορίες και δεδομένα πέρα των 10 εκατ. συσκευών. Επειδή όμως this is Cyprus, η “υπόθεση του μαύρου βαν” όπως έγινε γνωστή δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της χολιγουντιανής ονομασίας της. Σε ένα γνώριμο κυπριακό twist ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης αποφάνθηκε πως... δεν στοιχειοθετείται υπόθεση παράνομης παρακολούθησης και ότι αναστέλλεται η ποινική δίωξη του Ντίλιαν (την απόφαση ανακοίνωσε ο ΒΓΕ). Το αποτέλεσμα: Πρόστιμο-χάδι, κάτι λιγότερο από 1 εκατ. στην εταιρεία του WiSpear και ο πρώην πράκτορας της Μοσάντ την έκανε ελεύθερος και ωραίος για την Αθήνα όπου ιδρύει την Intellexa και εφαρμόζοντας την ελληνική παροιμία “παλιά μου τέχνη κόσκινο” αρχίζει να σκανάρει κινητά υπουργών, αρχηγών κομμάτων και δημοσιογράφων. Έλα όμως που η Ελλάδα όσο μπουρδέλο κι αν είναι, ΔΕΝ είναι Κύπρος και όταν η δράση τους αποκαλύφθηκε, ο Ντίλιαν και η παρέα της Intellexa οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και καταδικάστηκαν. Εκκρεμεί μεν η έφεση αλλά και πάλι μια πρωτόδικη καταδίκη είναι πολλά περισσότερα από την απαλλαγή που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της κυπριακής Νομικής Υπηρεσίας.

Αίσθηση πάντως προκάλεσε η δήλωση του Ντίλιαν στο Mega Stories λίγες μέρες μετά την καταδίκη του: “Πουλάμε τεχνολογία ΜΟΝΟ σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου” δήλωσε με το ύφος κάποιου που ξέρει ότι ξέρουν. Σημειώστε πως όσο δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο, η WiSpear είχε την έγκριση του Υπ. Εμπορίου για εξαγωγή του Predator σε τρίτες χώρες, κυρίως τριτοκοσμικά απολυταρχικά καθεστώτα όπως Σουδάν, Μαδαγασκάρη, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κένυα, Αγκόλα και Μοζαμβίκη (αλλά και Αίγυπτο και Πακιστάν). Η Κύπρος λειτούργησε ως η κύρια βάση εξαγωγών και παρόλο που οι Αρχές ισχυρίζονταν ότι δεν εξέδιδαν άδειες για λογισμικά παρακολούθησης, έρευνες των Predator Files (Amnesty International, EIC) και της επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,απέδειξαν ότι χρησιμοποιήθηκαν άδειες για “προϊόντα διπλής χρήσης” ή “λογισμικά πληροφορικής” για να παρακαμφθούν οι έλεγχοι. Και με τον Ντίλιαν να έχει δηλώσει δημόσια ότι οι πελάτες του είναι αποκλειστικά «κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου», οι παραπάνω εξαγωγές πολύ πιθανόν αφορούσαν κρατικές οντότητες των συγκεκριμένων χωρών.

Βέβαια, με την απαλλαγή από τη Νομική Υπηρεσία μπήκε για πάντα ταφόπλακα στην υπόθεση του μαύρου βαν και ειδικά η ταυτότητα του Κύπριου εργοδότη του Ντίλιαν, αν και με την παραδοχή του πως πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις που έχουν την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χρήση του Predator και πως η εταιρεία του δεν φυλάει δεδομένα, μπορούμε σχετικά εύκολα να μαντέψουμε. Κι αν ζούσαμε σε κανονικό κράτος μετά τις εξελίξεις στην Ελλάδα θα είχε ήδη ανοίξει εκ νέου ο φάκελος της υπόθεσης.

Αλλά στη μικρή μπανανία μας πιθανότερο είναι να συλλάβουμε τον εξωγήινο Predator.