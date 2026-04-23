Η Ύψιστη προστασία του κ. Χαρτσιώτη

Κι αυτό γιατί σε αντίθεση με τον Κώστα Φυτιρή που αντιμετώπισε μάλλον αμήχανα τις ορδές των οργισμένων κτηνοτρόφων (ένα ζευγάρι μάλιστα έσπρωξε προς το μέρος του τον μικρό τους γιο με την παρότρυνση “να τον πάρει να τον ταΐσει” - σκέφτομαι όλα αυτά τα χρόνια αναποτελεσματικής θεραπείας που έχει μπροστά του ο πιτσιρικάς) ο Χαρτσιώτης θα είχε κατεβάσει εκείνος την εικόνα του Άη Γιώργη στη Ριζοελιά αιφνιδιάζοντας τους διαμαρτυρόμενους με το ασύλληπτης σύλληψης Plan B της κυβέρνησης έναντι σφαγών και εμβολιασμών που δεν είναι άλλο από μια συλλογική προσευχή στον Άγιο ώστε να σφαγιάσει τον “δράκο του αφθώδη”. Διαβολικό έτσι; Νικάς τους κτηνοτρόφους στο ίδιο τους το παιχνίδι χτυπώντας κέντρο στο θρησκευτικό τους αίσθημα. Και κανένας απελπισμένος, χαροκαμμένος κτηνοτρόφος δεν θα πάει κόντρα σε κοτζάμ Άη Γιώργη, σωστά; Όχι τη μέρα της γιορτής του.

Άλλωστε δεν θα είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη θα επιστρατεύσει “δράκους” για να μετατοπίσει μια άβολη συζήτηση.

Η αλήθεια είναι πως ο αλήστου μνήμης τέως Υπουργός δεν ανακλήθηκε στη μνήμη μόνο γι’ αυτό. Το όνομά του εμφανίστηκε στην επικαιρότητα για πρώτη φορά από τότε που υποβαθμίστηκε από Υπουργός Δικαιοσύνης σε “Επίτροπος Προεδρίας” ένα εντελώς επινοημένο πόστο για εκείνους που ναι μεν ντρέπεσαι να έχεις στην πρώτη γραμμή της κυβέρνησης αλλά ταυτόχρονα διαθέτουν τεράστιο μέσο για να μείνουν εκτός. Κάτι σαν limbo ή Twilight Zone, μια ενδιάμεση ζώνη μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας όπου πρακτικά είσαι η γάτα του Schrödinger. Γι’ αυτό και είναι γνωστό και ως “Επίτροπος Αγνοουμένων” όχι μόνο γιατί ασχολείται μ’ αυτούς αλλά κι επειδή γίνεται ένας.

Ο κ. Χαρτσιώτης λοιπόν μετά τον ανασχηματισμό του και την τοποθέτησή του στη “Νάρνια της κυβέρνησης” διατήρησε το δικαίωμα να διαθέτει λιμουζίνα(!) σε 24ωρη βάση προκειμένου να μεταβαίνει από και προς τη Λεμεσό, όπου διαμένει, συνοδευόμενος από αστυνομικό που εκτελεί χρέη οδηγού. Όπως γράφει ο “Πολίτης” για το θέμα υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες και καταγγελίες για ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος που ερευνά ήδη η Ελεγκτική Υπηρεσία η οποία απέστειλε επιστολή στο Προεδρικό, θέτοντας σχετικά ερωτήματα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί απάντηση. Ο “Επίτροπος Προεδρίας” δεν δικαιούται λιμουζίνα και αστυνομική φρουρά περισσότερο απ’ ό,τι μια τράπεζα σπέρματος πόρτα με χρονοκαθυστέρηση. Είναι παράνομο, καταχρηστικό, μη σταθούμε στο πόσο αρχοντοχωριάτικο και ξιπασμένο φαντάζει επίσης. Βέβαια, γνωρίζοντας κάποιος τόσο τον κ. Χαρτσιώτη όσο και το modus operandi της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, θα περιμένει κάποια γενική και αόριστη ασάφεια τύπου “του παρέχεται προστασία γιατί υπάρχουν απειλές κατά της ασφάλειάς του” και οποιεσδήποτε πιέσεις για διευκρινίσεις μπορούν άνετα να καταρριφθούν από το sidekick του Προεδρικού, τη Νομική Υπηρεσία, “για λόγους δημοσίου συμφέροντος”.

Μιλάμε άλλωστε για τον άνθρωπο που όταν όλη η πλάση τον έκραζε για την απόδραση του “κομμωτή” και ζητούσε την παραίτησή του εκείνος με στόμφο ανθρώπου που έχει ολόκληρη Μητρόπολη Λεμεσού στο πλευρό του, απάντησε πως “η παραίτηση θα ήταν μία δειλή και εύκολη πράξη, που ικανοποιεί τον λαϊκισμό" προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα αλλά και την έντονη αντίδραση της Ελένης Χρυσοστομίδη, χήρας του αείμνηστου Κύπρου Χρυσοστομίδη ο οποίος το 2008 είχε παραιτηθεί από την ίδια θέση για την απόδραση ενός άλλου ισοβίτη - μία αξιέπαινη, θαρραλέα και αξιοπρεπέστατη κίνηση σε αντίθεση με τον κ. Χαρτσιώτη που πολύ πιθανό τον μετέφεραν από το Υπουργείο μαζί με την καρέκλα που ήταν πρακτικά αδύνατο να αποχωριστεί (μάλιστα η κα Ελένη τον ξαναέκραξε σήμερα στο Χ με αφορμή κάποια σχόλια για την υπόθεση της λιμουζίνας και πολύ καλά του έκανε).

Δεν ξέρουμε από τι ακριβώς κινδυνεύει ο κ. Χαρτσιώτης, ούτε η Άννα Προκοπίου, ούτε η Στέφη Δράκου διατηρούν φρουρά ως πρώην Υπουργοί Δικαιοσύνης κι ας έκαναν και πέντε πράγματα παραπάνω από την επίσημη υποδοχή θρησκευτικών αξεσουάρ, για την οποία έμεινε γνωστή η θητεία του Μάριου Χαρτσιώτη. Στο κάτω κάτω αν θέλει σώνει και καλά προστασία, ως δεξί χέρι του Μητροπολίτη Λεμεσού διαθέτει εύκολη πρόσβαση στην Ύψιστη που υπάρχει. Περισσότερο νόημα βγάζει να κυκλοφορεί με μια εικόνα του Αγίου Χριστόφορου στη θέση του συνοδηγού παρά να του πληρώνουμε αστυνομικούς που σίγουρα έχουν σοβαρότερες δουλειές να κάνουν.

Όπως να πιάσουν κανένα δραπέτη ισοβίτη, ξέρω γω...