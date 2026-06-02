HerShield: Πώς μια ομάδα από 15χρονους μαθητές μάς φόρεσε lip gloss και μαζί τα... γυαλιά

Μια ιστορία που επιβάλλεται να ειπωθεί και να λάβει τη δημοσιότητα που της αξίζει γιατί αφορά μια Κύπρο εκεί έξω που δημιουργεί, που καινοτομεί, που νοιάζεται και που εμείς, τις περισσότερες φορές, αγνοούμε την ύπαρξή της, πνιγμένοι μέσα στη σκόνη της τοξικότητας, των ιντερνετικών καυγάδων και του αέναου doom scrolling. Την ώρα λοιπόν που εμείς οι “μεγάλοι” αναλωνόμαστε σε “σοβαρές” αναλύσεις για τις γελοιότητες του Φειδία, μια ομάδα από 15χρονα (!) από το St Mary’s School της Λεμεσού, αποφάσισε να κάνει κάτι για ένα από τα πιο σκοτεινά και επίκαιρα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας, με παγκόσμιο μάλιστα αντίκτυπο: το "drink spiking". Τη ρίψη, δηλαδή, ναρκωτικών ουσιών στα ποτά ανυποψίαστων κοριτσιών και γυναικών σε μπαρ, πάρτι και κλαμπ.

Αντί να... παρτάρουν τα ίδια, αυτά τα παιδιά αποφάσισαν να κάνουν τη διασκέδαση ασφαλέστερη για τις γυναίκες. Ίδρυσαν την εταιρεία HerShield και δημιούργησαν ένα εκπληκτικό τόσο σε σύλληψη όσο και σε αποτέλεσμα προϊόν: Ένα lip gloss που εκ πρώτης όψεως μοιάζει συνηθισμένο, κρύβει όμως μέσα του μια ευφυέστατη, διακριτική ασπίδα προστασίας. Στο εσωτερικό αυτής της έξυπνης συσκευασίας υπάρχει μια ειδική υποδοχή με πέντε εργαστηριακά ελεγμένα χαρτάκια ανίχνευσης. Η διαδικασία είναι απλή και σωτήρια: Οι ταινίες ελέγχου διαθέτουν δύο ειδικά σημεία ανίχνευσης (pads) στη μία άκρη τους. Ο χρήστης τοποθετεί μερικές σταγόνες από το ποτό του πάνω στα σημεία αυτά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα παρατηρεί αν υπάρχει αλλαγή χρώματος. Εάν ανιχνευτεί κάποια ύποπτη ουσία, τα σημεία αλλάζουν χρώμα σε κόκκινο, γκρι ή μπλε, ανάλογα με την ουσία που εντοπίζεται (κεταμίνη, κοκαΐνη, GHB, σκοπολαμίνη και άλλες που ρίχνουν οι θηρευτές στα ποτά ανυποψίαστων γυναικών με ολέθρια για τις ίδιες αποτελέσματα).

Όμως η ιστορία γίνεται ακόμα καλύτερη αν ακούσεις αυτά τα παιδιά να μιλούν. Στην πρόσφατη συνέντευξή τους στο Ena Foundation, ξεδίπλωσαν μια ωριμότητα που σπάνια συναντάς ούτε σε 40άρηδες CEOs. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια παραδέχτηκαν πως το θαύμα δεν θα γινόταν χωρίς τον θεσμό του Junior Achievement Κύπρου. Πρόκειται για τον οργανισμό, με την Αντιγόνη Κωμοδίκη στο τιμόνι, που έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια με την προώθηση της νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στα σχολεία της χώρας καθώς υποστηρίζει, εκπαιδεύει και συντονίζει εκατοντάδες μαθητές κάθε χρόνο -μέσα από προγράμματα όπως το Company of the Year- δίνοντάς τους τα εργαλεία για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πραγματικές, λειτουργικές επιχειρήσεις. Το JA Cyprus παρείχε στα παιδιά της HerShield την πλατφόρμα, τη στρατηγική καθοδήγηση (το "to-do list" που αναφέρουν στη συνέντευξη) και την ευκαιρία να εξελίξουν την ιδέα τους, φτάνοντας μέχρι τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό στη Ρίγα. «Αποκλείεται μια μέρα απλά να βρεθούμε στο σχολείο και να πούμε "θα κάνουμε εταιρεία"» είπαν χαρακτηριστικά, εξηγώντας πώς το JA τους έδωσε τον χάρτη, τη στρατηγική και την ασφάλεια για να προχωρήσουν.

Και προχώρησαν. Με φόρα. Τον περασμένο Απρίλιο άφησαν πίσω τους πάνω από 90 μαθητικές ομάδες και αναδείχθηκαν Company of the Year 2026. Τώρα, ετοιμάζουν βαλίτσες για τη Ρίγα, όπου θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο GEN-E 2026, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση νεανικής επιχειρηματικότητας που θα διεξαχθεί στη λετονική πρωτεύουσα από 7 έως 10 Ιουλίου.

Το πιο τρελό; Όλα αυτά τα κάνουν τώρα. Δηλαδή, την ώρα που εσείς διαβάζετε αυτές τις γραμμές, αυτά τα παιδιά γράφουν τελικές σχολικές εξετάσεις και ταυτόχρονα δίνουν τα O Levels τους. Μια εξωφρενικά απαιτητική περίοδος, όπου ο μέσος έφηβος (και δικαιολογημένα) καταρρέει από το άγχος, κι όμως αυτά τα εννέα παιδιά τρέχουν παράλληλα μια startup, δίνουν συνεντεύξεις και ετοιμάζονται για πανευρωπαϊκούς αγώνες.

Ήδη με τη σχετικά μικρή δημοσιότητα που έχουν πάρει το ενδιαφέρον του κόσμου για το HerShield είναι σαρωτικό. Καθημερινά λαμβάνουν καταιγισμό μηνυμάτων από γυναίκες που θέλουν να το προμηθευτούν αλλά και γονείς για τις έφηβες κόρες τους. Αυτή τη στιγμή, το HerShield είναι sold out, απολύτως λογικό, μιλάμε για μια μαθητική εταιρεία με περιορισμένες δυνατότητες παραγωγής, όχι για πολυεθνική, όμως δεν επαναπαύονται. Ήδη δουλεύουν για τη βελτίωση της θήκη του lip gloss,με στόχο να βγάλουν το O Level, να πάνε Λετονία, να πάρουν μια ανάσα και να βγάλουν νέο stock τον Αύγουστο. Όταν ρωτήθηκαν τι θα συμβούλευαν άλλους νέους, η απάντησή τους ήταν μάθημα ζωής: «Πρέπει να το δοκιμάσουν, ακόμη κι αν δεν υπάρχει 100% επιτυχία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνεις από τη ζώνη ασφαλείας σου, αποκτάς νέες αξίες και εμπειρίες, και αυτά είναι πιο πολύτιμα από την ίδια την επιτυχία».

Σημειώστε τα ονόματά τους: Πασχάλης Αλατζόγλου, Άνδρεα Μαρσελίνα Πελέντριδη, Ιωάννα Χριστίνα Πέτρου, Εμμέλεια Μαρίνα Μητροφάνους, Δέσποινα Μιχαήλ, Ζωή Μιχαήλ, Έρικα Βασίλη, Μικαέλλα Τράντα και Ηρώ Χρίστου. Υπό την καθοδήγηση των καθηγητριών τους, Μαρίας Κυθρεώτου και Μαρίας Παπά.

Επειδή οι νέες γενιές χρεώνονται από τις μεγαλύτερες όλα σχεδόν τα δεινά της εποχής, από την κυνικότητα και την απάθεια, μέχρι τον εθισμό στα σόσιαλ, το attention span των 8 δευτερολέπτων και τον... Φειδία (εν τω μεταξύ τα παιδιά δεν είναι καν Gen Z αλλά Gen Alphas), ας τους δώσουμε την προσοχή, την αξία και τη στήριξη που τους αναλογεί - δεν βλέπεις κάθε μέρα έφηβους να εμφανίζονται όχι μόνο σοβαρότεροι από πολλούς μεσήλικες αλλά και να προσπαθούν να βρουν λύση εκεί που οι τελευταίοι είτε αποτυγχάνουν, είτε αδιαφορούν, είτε αποτελούν μέρος του προβλήματος.

Η σελίδα τους είναι πλέον live στο www.hershieldcy.com. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τον λογαριασμό τους στο Instagram και το Facebook





