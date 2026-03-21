Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ από ηλεκτρονικό πορτοφόλι πολίτη στη Λευκωσία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ από ηλεκτρονικό πορτοφόλι πολίτη στη Λευκωσία

 21.03.2026 - 19:57
Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ από ηλεκτρονικό πορτοφόλι πολίτη στη Λευκωσία

Η Αστυνομία διερευνά νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και κλοπής χρηματικού ποσού, μέσω ψευδούς αγγελίας προσφοράς εργασίας.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στις 12 Μαρτίου, ο παραπονούμενος ανταποκρίθηκε σε αγγελία για εργασία σε εταιρεία, μέσω της ιστοσελίδας μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Οι δράστες του ζήτησαν να κατεβάσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, συγκεκριμένη εφαρμογή που του υπέδειξαν, για σκοπούς βιντεοκλήσης, ώστε να του ληφθεί σχετική συνέντευξη.

Αφού πείστηκε από τους δράστες της απάτης, ο παραπονούμενος ακολούθησε τις οδηγίες που του έδωσαν και εγκατέστησε στον υπολογιστή του την εφαρμογή, για να διαπιστώσει αργότερα ότι, από δύο ηλεκτρονικά πορτοφόλια του, είχαν κλαπεί κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας 107,000 ευρώ.

Διερευνάται κατά πόσο, μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, να εγκαταστάθηκε στον υπολογιστή του παραπονούμενου και κακόβουλο λογισμικό, με τη χρήση του οποίου οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τα κρυπτονομίσματα.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.

 

Αυτές είναι οι πιο επώδυνες επεμβάσεις σύμφωνα με ειδικούς – Τι λέει η επιστήμη για τον πόνο

Νέες φωτογραφίες με τους πίνακες και τα μετρητά που κατασχέθηκαν από την γκαλερί του Τσαγκαράκη

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών επι των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

LIVE: «Χτυπήσαμε ισραηλινό F-16» λένε οι Ιρανοί - Το Ισραήλ αρνείται ότι επιτέθηκε στην πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ και «δείχνει» τις ΗΠΑ

LIVE: «Χτυπήσαμε ισραηλινό F-16» λένε οι Ιρανοί - Το Ισραήλ αρνείται ότι επιτέθηκε στην πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ και «δείχνει» τις ΗΠΑ

Διαψεύδει κτηνοτρόφο το Υπ. Γεωργίας: «Η Μαρία Παναγιώτου ουδέποτε ζήτησε να σπάσουν πόρτες»

Διαψεύδει κτηνοτρόφο το Υπ. Γεωργίας: «Η Μαρία Παναγιώτου ουδέποτε ζήτησε να σπάσουν πόρτες»

IDF: «Εντός εμβέλειας Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη» - Μετά την ιρανική επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία

IDF: «Εντός εμβέλειας Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη» - Μετά την ιρανική επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία

Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ από ηλεκτρονικό πορτοφόλι πολίτη στη Λευκωσία

Έτσι κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ από ηλεκτρονικό πορτοφόλι πολίτη στη Λευκωσία

Επιτροπή Αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους - «Για να δοθεί προκαταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί η θανάτωση»

Επιτροπή Αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους - «Για να δοθεί προκαταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί η θανάτωση»

Εικοσάχρονος χάκερ κοιμόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία για ένα σεντ τη νύχτα - Πώς τα κατάφερνε

Εικοσάχρονος χάκερ κοιμόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία για ένα σεντ τη νύχτα - Πώς τα κατάφερνε

Χαμός με το «JALLA» της Κύπρου! Έκαναν παρωδία το τραγούδι της Αντιγόνης και έγινε viral – Δείτε βίντεο

Χαμός με το «JALLA» της Κύπρου! Έκαναν παρωδία το τραγούδι της Αντιγόνης και έγινε viral – Δείτε βίντεο

