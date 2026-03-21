Νέες φωτογραφίες με τους πίνακες και τα μετρητά που κατασχέθηκαν από την γκαλερί του Τσαγκαράκη

Ο κ. Τσαγκαράκης συνελήφθη χθες Παρασκευή (20/3) έπειτα από έφοδο του ελληνικού FBI σε καταστήματα και αποθήκες που διατηρούσε σε Κολωνάκι, Γλυφάδα και Ελληνικό. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους 300 περίπου πίνακες που κατασχέθηκαν, οι Αρχές εκτιμούν πως γνήσιοι είναι μόλις οι επτά. Από τη μεριά του, ο γκαλερίστας, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Δείτε νέες φωτογραφίες με τους πίνακες και τα μετρητά που κατασχέθηκαν από την γκαλερί:



Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα.Αναλυτικότερα, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.Συγκεκριμένα, σε βάρος του κ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:- Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα),- Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου,- Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα),- Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).

Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

