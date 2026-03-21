Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες φωτογραφίες με τους πίνακες και τα μετρητά που κατασχέθηκαν από την γκαλερί του Τσαγκαράκη

 21.03.2026 - 20:25
Εκατοντάδες πίνακες ζωγραφικής, πέντε αμφορείς, δύο βυζαντινές εικόνες και το Ευαγγέλιο που στάθηκε η αφορμή για την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν τα ευρήματα των αστυνομικών από τον έλεγχο που έκαναν στους χώρους της επιχείρησης του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη.

Ο κ. Τσαγκαράκης συνελήφθη χθες Παρασκευή (20/3) έπειτα από έφοδο του ελληνικού FBI σε καταστήματα και αποθήκες που διατηρούσε σε Κολωνάκι, Γλυφάδα και Ελληνικό. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους 300 περίπου πίνακες που κατασχέθηκαν, οι Αρχές εκτιμούν πως γνήσιοι είναι μόλις οι επτά. Από τη μεριά του, ο γκαλερίστας, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Δείτε νέες φωτογραφίες με τους πίνακες και τα μετρητά που κατασχέθηκαν από την γκαλερί:

Δίωξη για 4 κακουργήματα
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα.

Αναλυτικότερα, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. 

Συγκεκριμένα, σε βάρος του κ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:
- Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα),
- Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου,
- Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα),
- Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).

 
Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  21.03.2026 - 18:17
  •  21.03.2026 - 17:18
  •  21.03.2026 - 16:35
  •  21.03.2026 - 21:04
  •  21.03.2026 - 19:57
  •  21.03.2026 - 17:28
  •  21.03.2026 - 21:31
  •  21.03.2026 - 17:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα