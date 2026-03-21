 21.03.2026 - 22:24
Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν

Μετά από τρεις εβδομάδες πολέμου, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει αρχικές συζητήσεις για την επόμενη φάση και για το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, που επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια ακόμη πηγή που γνωρίζει το θέμα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αρχίσει να εξετάζει ποια θα ήταν η επόμενη φάση του πολέμου και αν μπορεί να υπάρξουν ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι απαιτήσεις των ΗΠΑ από το Ιράν θα ήταν:
-Καμία ανάπτυξη πυραυλικού προγράμματος (5 έτη)
-Μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου
-Αποξήλωση των πυρηνικών εγκαταστάσεων
-Εξωτερική παρακολούθηση των φυγοκεντρικών μηχανών
-Περιορισμός του αριθμού των πυραύλων στους 1.000
-Καμία χρηματοδότηση πληρεξουσίων

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συμμετέχουν στις συζητήσεις για πιθανή διπλωματική διαδικασία, σύμφωνα με πηγές.

Ωστόσο, η αμερικανική ιστοσελίδα σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία σοβαρή, άμεση επικοινωνία ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη.

Ανάγκη να τεθούν οι βάσεις για διπλωματία

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «σταδιακής αποκλιμάκωσης» του πολέμου, αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι θα ακολουθήσουν ακόμη δύο έως τρεις εβδομάδες συγκρούσεων. Στο μεταξύ, οι σύμβουλοί του θέλουν να θέσουν τις βάσεις για διπλωματία.

 

Οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ, να αντιμετωπίζει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και να θεσπίζει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους και τη στήριξη σε περιφερειακές ένοπλες ομάδες-συμμάχους.

ΠΗΓΗ: In.gr

Ασημένιος ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου - Παρέμεινε ανίκητος ο Ντουπλάντις

ΠτΔ: Παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση στον Στάρμερ για τις βάσεις - «Δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών επι των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

