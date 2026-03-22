ΑρχικήΔιεθνήΝετανιάχου σε ηγέτες της ΕΕ - «Είναι ώρα να μας στηρίξετε, το Ιράν ήδη άνοιξε πυρ στην Κύπρο»
Νετανιάχου σε ηγέτες της ΕΕ - «Είναι ώρα να μας στηρίξετε, το Ιράν ήδη άνοιξε πυρ στην Κύπρο»

 22.03.2026 - 13:05
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι είναι ώρα οι ηγέτες άλλων χωρών να ενωθούν με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, καθώς η σύγκρουση με την Τεχεράνη κλιμακώνεται.

Σε δηλώσεις του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ενώ μέχρι τώρα η διεθνής αντίδραση ήταν συγκρατημένη, «κάποιοι αρχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση» και να στηρίζουν πιο ενεργά τις ενέργειες κατά του ιρανικού καθεστώτος, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ιδέα ενός ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και η επιρροή της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, απευθύνθηκε ειδικά στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις απειλές του Ιράν:  «Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους».


Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού


Η έκκληση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο έντονων στρατιωτικών επιχειρήσεων ανάμεσα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και το Ιράν, με συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις, αντεπιθέσεις και ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις καθώς οι συγκρούσεις επηρεάζουν την ασφάλεια, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές σχέσεις στην περιοχή

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρό 2χρονο αγοράκι - Έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

Προσπαθούσαν 22 μήνες για μωρό: Επιστήμονες λένε πως η λύση ήρθε όταν «πέταξαν» αυτό από τη ζωή τους

Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

Η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου στην Κύπρος εξελίσσεται σε μια από τις πιο απρόβλεπτες των τελευταίων ετών. Το πολιτικό σύστημα δείχνει να μεταβαίνει σε μια νέα φάση, όπου η σταθερότητα των προηγούμενων δεκαετιών δίνει τη θέση της σε έντονη ρευστότητα και αυξημένο ανταγωνισμό.

Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

  •  22.03.2026 - 07:19
LIVE: Κόλαση στο νότιο Ισραήλ από τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πάνω από 150 τραυματίες σε Ντιμόνα και Αράντ

Χαστούκι στα κόμματα από τους Ευρωπαίους για τον αφθώδη πυρετό - Δεν άφηναν τις Κτηνιατρικές να δουλέψουν

  •  22.03.2026 - 13:57
Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση αύριο οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Συγκλονιστικές εικόνες: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα ερείπια των κτηρίων στην Κωνσταντινούπολη, δύο παγιδευμένοι

  •  22.03.2026 - 13:36
Βουλευτικές 2026: «Κρίσιμη μάχη για την ΕΔΕΚ,» λέει ο Πρόεδρός της στο Παγκύπριο Συνέδριο - Ειδική αναφορά σε πρώην στελέχη

Τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρό 2χρονο αγοράκι - Έπεσε από τον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας

  •  22.03.2026 - 12:50
Έφτασαν στο αεροδρόμιο με προϊόντα 50 χιλιάδων ευρώ - Προσπάθησαν να αποφύγουν τον έλεγχο και την... πάτησαν -Φωτογραφίες

