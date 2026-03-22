Χαστούκι στα κόμματα από τους Ευρωπαίους για τον αφθώδη πυρετό - Δεν άφηναν τις Κτηνιατρικές να δουλέψουν

Όπως αποκαλύπτει η έκθεση που δημοσιοποιεί ο «Φιλελεύθερος», οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες της EUVET διαπίστωσαν ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, αλλά δέχονται τεράστιες εξωτερικές πιέσεις από διάφορους κύκλους, οικονομικούς και πολιτικούς.

Οι διαπιστώσεις των ξένων εμπειρογνωμόνων επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που κατείχε το «ThemaOnline», ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, εκτός από την πίεση μέσω ανακοινώσεων πολιτικών κομμάτων, δέχονταν και τηλεφωνήματα από πολιτικά κόμματα και ομάδες, καθώς και από βουλευτές και αρχηγούς κομμάτων, με σκοπό όπως φαίνεται να παρέμβουν στη διαδικασία των δειγματοληψιών και των θανατώσεων.

Οι εμπειρογνώμονες κάλεσαν κόμματα και οργανώσεις να σταματήσουν να ασκούν πίεση στις Υπηρεσίες και να μην παρεμβαίνουν στο έργο των επιστημόνων, σημειώνοντας μάλιστα ότι, εξαιτίας αυτών των παρεμβάσεων και της παρεμπόδισης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, είχαν επιβραδυνθεί οι θανατώσεις.

Οι εμπειρογνώμονες έλεγξαν επίσης τα μέτρα ελέγχου, επισημαίνοντας ότι δεν εντόπισαν σημαντικές καθυστερήσεις από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα μέτρα που ορίζονται από τη νομοθεσία. Υπογράμμισαν, ωστόσο, εκ νέου ότι οι υπηρεσίες και οι ομάδες που έχουν συγκροτηθεί για τον έλεγχο της νόσου πρέπει να λειτουργούν χωρίς επιρροές από οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα.

Σε συνεργασία με τις Αρχές καλούν οι κτηνοτροφικές οργανώσεις Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Αποζημιώσεων, στην οποία συμμετέχουν αγροτικές οργανώσεις και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, καλούνται οι κτηνοτρόφοι σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης.

«Οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νόμων, καθώς και των πρωτοκόλλων που απορρέουν από αυτήν ή συμβάλλει στην εξάπλωση και τη διασπορά του ιού, είναι καταδικαστέα», αναφερόταν επίσης στην ανακοίνωση.