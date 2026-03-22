Χαστούκι στα κόμματα από τους Ευρωπαίους για τον αφθώδη πυρετό - Δεν άφηναν τις Κτηνιατρικές να δουλέψουν
Χαστούκι στα κόμματα από τους Ευρωπαίους για τον αφθώδη πυρετό - Δεν άφηναν τις Κτηνιατρικές να δουλέψουν

 22.03.2026 - 13:57
Χαστούκι στα κόμματα από τους Ευρωπαίους για τον αφθώδη πυρετό - Δεν άφηναν τις Κτηνιατρικές να δουλέψουν

Καταπέλτης για τα κόμματα και άλλες οργανώσεις είναι τα πρώτα πορίσματα των Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων που βρέθηκαν στην Κύπρο σχετικά με τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού.

Όπως αποκαλύπτει η έκθεση που δημοσιοποιεί ο «Φιλελεύθερος», οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες της EUVET διαπίστωσαν ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, αλλά δέχονται τεράστιες εξωτερικές πιέσεις από διάφορους κύκλους, οικονομικούς και πολιτικούς.

Οι διαπιστώσεις των ξένων εμπειρογνωμόνων επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που κατείχε το «ThemaOnline», ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, εκτός από την πίεση μέσω ανακοινώσεων πολιτικών κομμάτων, δέχονταν και τηλεφωνήματα από πολιτικά κόμματα και ομάδες, καθώς και από βουλευτές και αρχηγούς κομμάτων, με σκοπό όπως φαίνεται να παρέμβουν στη διαδικασία των δειγματοληψιών και των θανατώσεων.

Οι εμπειρογνώμονες κάλεσαν κόμματα και οργανώσεις να σταματήσουν να ασκούν πίεση στις Υπηρεσίες και να μην παρεμβαίνουν στο έργο των επιστημόνων, σημειώνοντας μάλιστα ότι, εξαιτίας αυτών των παρεμβάσεων και της παρεμπόδισης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, είχαν επιβραδυνθεί οι θανατώσεις.

Οι εμπειρογνώμονες έλεγξαν επίσης τα μέτρα ελέγχου, επισημαίνοντας ότι δεν εντόπισαν σημαντικές καθυστερήσεις από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα μέτρα που ορίζονται από τη νομοθεσία. Υπογράμμισαν, ωστόσο, εκ νέου ότι οι υπηρεσίες και οι ομάδες που έχουν συγκροτηθεί για τον έλεγχο της νόσου πρέπει να λειτουργούν χωρίς επιρροές από οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα.

Σε συνεργασία με τις Αρχές καλούν οι κτηνοτροφικές οργανώσεις Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Αποζημιώσεων, στην οποία συμμετέχουν αγροτικές οργανώσεις και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, καλούνται οι κτηνοτρόφοι σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης.

«Οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νόμων, καθώς και των πρωτοκόλλων που απορρέουν από αυτήν ή συμβάλλει στην εξάπλωση και τη διασπορά του ιού, είναι καταδικαστέα», αναφερόταν επίσης στην ανακοίνωση.

Συγκλονιστικές εικόνες: Ανασύρθηκαν επτά άτομα από τα ερείπια των κτηρίων στην Κωνσταντινούπολη, δύο παγιδευμένοι

Επιτροπή Οικονομικών: Προς συζήτηση αύριο οι προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις

Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

Η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου στην Κύπρος εξελίσσεται σε μια από τις πιο απρόβλεπτες των τελευταίων ετών. Το πολιτικό σύστημα δείχνει να μεταβαίνει σε μια νέα φάση, όπου η σταθερότητα των προηγούμενων δεκαετιών δίνει τη θέση της σε έντονη ρευστότητα και αυξημένο ανταγωνισμό.

Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

Βουλευτικές σε τεντωμένο σχοινί: Ρευστότητα, πολυκομματισμός και η μάχη μέχρι το νήμα-Πολιτικό σκηνικό σε διαρκή αναδιαμόρφωση

Χαστούκι στα κόμματα από τους Ευρωπαίους για τον αφθώδη πυρετό - Δεν άφηναν τις Κτηνιατρικές να δουλέψουν

Χαστούκι στα κόμματα από τους Ευρωπαίους για τον αφθώδη πυρετό - Δεν άφηναν τις Κτηνιατρικές να δουλέψουν

  •  22.03.2026 - 13:57
