Σοκ με 28χρονη καθηγήτρια: Καταδικάστηκε για ανάρμοστη σχέση με 15χρονο μαθητή - Τους έπιασε η θεία του να κάνουν σεξ σε αυτοκίνητο

Η 28χρονη εκπαιδευτικός συνελήφθη τον Απρίλιο του 2025, αφού η θεία του αγοριού βρήκε το παράνομο ζευγάρι να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις στο αυτοκίνητό της.

Η ίδια, η οποία εργαζόταν στην Ακαδημία Επιστημών Horizon στο Κολόμπους, δήλωσε ένοχη μεταξύ άλλων για παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με ανήλικο.

Όπως είπε ο ανήλικος στις αρχές, είχαν ανταλλάξει χιλιάδες ερωτικά SMS με την καθηγήτρια με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν αρκετά εξ αυτών στο κινητό τηλέφωνο του 15χρονου.

Η Νταμπουμπί απολύθηκε λίγο μετά τη σύλληψή της και της απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, οι οποίες αργότερα τροποποιήθηκαν από τις αρχές, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 18 μηνών με το δικαστήριο να προτείνει, επίσης, πέντε χρόνια κοινωνικής επιτήρησης, παρακολούθηση συμβουλευτικής, κοινωνική εργασία και παραίτηση από την άδεια διδασκαλίας.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr