Σοκ με 28χρονη καθηγήτρια: Καταδικάστηκε για ανάρμοστη σχέση με 15χρονο μαθητή - Τους έπιασε η θεία του να κάνουν σεξ σε αυτοκίνητο
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ με 28χρονη καθηγήτρια: Καταδικάστηκε για ανάρμοστη σχέση με 15χρονο μαθητή - Τους έπιασε η θεία του να κάνουν σεξ σε αυτοκίνητο

 23.03.2026 - 08:20
Σοκ με 28χρονη καθηγήτρια: Καταδικάστηκε για ανάρμοστη σχέση με 15χρονο μαθητή - Τους έπιασε η θεία του να κάνουν σεξ σε αυτοκίνητο

Για πολύμηνη σεξουαλική σχέση με 15χρονο μαθητή της κρίθηκε ένοχη η 28χρονη καθηγήτρια στο Οχάιο των ΗΠΑ, Τζαμέλα Νταμπουμπί.

Η 28χρονη εκπαιδευτικός συνελήφθη τον Απρίλιο του 2025, αφού η θεία του αγοριού βρήκε το παράνομο ζευγάρι να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις στο αυτοκίνητό της.

Η ίδια, η οποία εργαζόταν στην Ακαδημία Επιστημών Horizon στο Κολόμπους, δήλωσε ένοχη μεταξύ άλλων για παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με ανήλικο.

Όπως είπε ο ανήλικος στις αρχές, είχαν ανταλλάξει χιλιάδες ερωτικά SMS με την καθηγήτρια με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν αρκετά εξ αυτών στο κινητό τηλέφωνο του 15χρονου.

Η Νταμπουμπί απολύθηκε λίγο μετά τη σύλληψή της και της απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, οι οποίες αργότερα τροποποιήθηκαν από τις αρχές, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 18 μηνών με το δικαστήριο να προτείνει, επίσης, πέντε χρόνια κοινωνικής επιτήρησης, παρακολούθηση συμβουλευτικής, κοινωνική εργασία και παραίτηση από την άδεια διδασκαλίας.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

 

Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Την είχε έτοιμη την ανακοίνωση παραίτησης;

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου.

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 52χρονος μετά από τροχαίο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Έκρηξη βόμβας σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων - Οι πρώτες πληροφορίες

ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

ΕΔΕΚ: Από την εσωστρέφεια στην αντεπίθεση – Το στοίχημα της επιστροφής, τα μηνύματα Αναστασίου και η εμφάνιση Νικολαΐδη

LIVE: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη - Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για Ορμούζ πλησιάζει στη λήξη του

LIVE: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη - Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για Ορμούζ πλησιάζει στη λήξη του

Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια

Επιδότηση έως 3,5% στα δάνεια: Ποιοι τη δικαιούνται και δεν το γνωρίζουν - Όλα τα κριτήρια

Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

Η «πίτα» μοιράζεται ξανά: Η κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα γεννά νέα σχήματα… και προσωπικές πολιτικές μάχες

Χειροπέδες σε 39χρονο για το θανατηφόρο στον Στρόβολο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

Χειροπέδες σε 39χρονο για το θανατηφόρο στον Στρόβολο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

