Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

ΑρχικήΔιεθνήΝέα Υόρκη: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
 23.03.2026 - 08:10
Επιβατικό αεροσκάφος τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης αργά το βράδυ της Κυριακής (στις 06:15 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος, γύρω από το οποίο βρίσκονται σωστικά συνεργεία και ασθενοφόρα. Στα πλάνα διακρίνεται το διαλυμένο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους, που έχει ανασηκωθεί από το έδαφος σε γωνία 30 μοιρών, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για τουλάχιστον 2 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

 

 

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τη New York Post, τουλάχιστον 4 πυροσβέστες που επέβαιναν στο όχημα που εμπλέκεται στο ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Το τοπικό μέσο αναφέρει ότι η σύγκρουση προέκυψε εν μέσω έντονης κακοκαιρίας στην περιοχή.

Το εν λόγω αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και με χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για πάνω από 60 επιβάτες.

 

 

Ακούστε το ηχητικό που καταγράφει τις στιγμές πανικού στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς προσπαθούν να εκτρέψουν πτήσεις μακριά από το LaGuardia, μετά από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με πυροσβεστικό όχημα:

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (Transportation Security Administration - TSA), γεγονός που έχει δημιουργήσει πρόσθετες προκλήσεις στη λειτουργία τους.

Πηγή: protothema.gr

Εθνικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει με επίκεντρο τις διεθνείς επαφές του Προέδρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου.

