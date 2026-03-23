Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος, γύρω από το οποίο βρίσκονται σωστικά συνεργεία και ασθενοφόρα. Στα πλάνα διακρίνεται το διαλυμένο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους, που έχει ανασηκωθεί από το έδαφος σε γωνία 30 μοιρών, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για τουλάχιστον 2 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

🚨#BREAKING: A Mass casualty incident has been declared after a jet had collided with a fire truck numerous injuries have been reported ⁰⁰



At this time, emergency crews and officials have declared a mass casualty incident after a jet collided with a… pic.twitter.com/iLYioAbXoi — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τη New York Post, τουλάχιστον 4 πυροσβέστες που επέβαιναν στο όχημα που εμπλέκεται στο ατύχημα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Το τοπικό μέσο αναφέρει ότι η σύγκρουση προέκυψε εν μέσω έντονης κακοκαιρίας στην περιοχή.

Το εν λόγω αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και με χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος τη στιγμή της σύγκρουσης, ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για πάνω από 60 επιβάτες.

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

Ακούστε το ηχητικό που καταγράφει τις στιγμές πανικού στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς προσπαθούν να εκτρέψουν πτήσεις μακριά από το LaGuardia, μετά από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με πυροσβεστικό όχημα:

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (Transportation Security Administration - TSA), γεγονός που έχει δημιουργήσει πρόσθετες προκλήσεις στη λειτουργία τους.

Πηγή: protothema.gr