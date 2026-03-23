Συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων της cdbbank στην Τράπεζα Κύπρου

Η συμφωνία αποτελεί το αποτέλεσμα υπεύθυνης και μεθοδικής διαχείρισης, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της cdbbank και τη μετάβαση των σχετικών εργασιών της σε ένα ισχυρότερο και ευρύτερα κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό σχήμα.

Σημειώνεται ότι η cdbbank αποτέλεσε τα τελευταία τρία χρόνια αντικείμενο ενδιαφέροντος από περισσότερα του ενός τραπεζικά και επενδυτικά σχήματα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της αξιολόγησης εναλλακτικών επιλογών.

Η προτεινόμενη συναλλαγή περιλαμβάνει την πώληση εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ., και καταθέσεων ύψους περίπου €500 εκατ. Η μεταβίβαση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ουσιαστικά στο άρτιο (at par), γεγονός που αντανακλά την ποιότητα και τη διαχρονική ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας.

Η επιλογή της Τράπεζας Κύπρου, του μεγαλύτερου και συστημικά ισχυρότερου τραπεζικού οργανισμού της χώρας, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων της cdbbank, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη συνέχεια, τη σταθερότητα και τη μη διατάραξη της εξυπηρέτησης των πελατών που θα μεταφερθούν στο νέο σχήμα.

Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της cdbbank, συνεχίζουν να εξυπηρετούνται κανονικά, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της CDB, στην υπογραφή των εγγράφων της συναλλαγής και στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων). Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 και στο διάστημα αυτό η λειτουργία της cdbbank συνεχίζεται κανονικά.

Η Τράπεζα θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές μέσω ανακοινώσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.