CBS IT SYSTEMS CYPRUS στο NVIDIA GTC 2026: Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης
CBS IT SYSTEMS CYPRUS στο NVIDIA GTC 2026: Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

 23.03.2026 - 14:36
Ο κ. Νικόλας Κολοκασίδης, Country Manager της CBS IT Systems Cyprus και ο κ. Γιάννης Τσακώνης, Chief Business Development Officer for Infrastructure and Service της Cosmos Business systems, παρακολούθησαν το NVIDIA GTC 2026 στο San Jose, California, ΗΠΑ, ένα από τα κορυφαία διεθνή συνέδρια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των προηγμένων τεχνολογιών υπολογιστών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, μέσα από θεματικές όπως Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιταχυνόμενοι Υπολογισμοί, Επιστήμη Δεδομένων, Υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτική, αναδείχθηκε ότι η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται σε μια νέα φάση εξέλιξης, όπου η αξία προκύπτει από τη συστηματική και αποδοτική αξιοποίηση των υποδομών και όχι απλώς από την επένδυσή τους. Κορυφαία στελέχη του τομέα της πληροφορικής, όπως CEO και διευθυντές διεθνών κατασκευαστών, μοιράστηκαν προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις για την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών. Η πραγματική διαφορά δημιουργείται μέσω ορθής ενσωμάτωσης, βελτιστοποίησης και ουσιαστικής χρήσης των συστημάτων.

Όπως σχολίασε ο κ. Νικόλας Κολοκασίδης: "Το NVIDIA GTC 2026 επιβεβαίωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη περνά σε πιο ώριμη φάση, όπου η αξία προκύπτει από τη συστηματική και αποδοτική αξιοποίηση των υποδομών και όχι απλώς από την επένδυσή τους. Για εμάς, η νέα φάση αποτελεί πρόκληση αλλά και ευκαιρία: μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις τεχνολογίες NVIDIA και τις υποδομές GPU για να σχεδιάζουμε έργα υψηλής απόδοσης, να βελτιστοποιούμε συστήματα και να ενισχύουμε την τεχνογνωσία μας. Παράλληλα, για την Κύπρο, η στοχευμένη αξιοποίηση υποδομών αποτελεί σημαντική ευκαιρία για ενίσχυση της καινοτομίας, καλύτερη αξιοποίηση δεδομένων και μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας."

Η συμμετοχή της ομάδας ενίσχυσε περαιτέρω την τεχνογνωσία του Ομίλου στις λύσεις NVIDIA, ενδυναμώνοντας τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων υψηλής απόδοσης και καινοτομίας. Ως επίσημος αντιπρόσωπος της NVIDIA σε Ελλάδα και Κύπρο, ο Όμιλος έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικά έργα με τεχνολογίες GPU και είναι έτοιμος να υποστηρίξει την επόμενη γενιά λύσεων υψηλής απόδοσης, προσφέροντας καινοτόμες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές εφαρμογές για τους πελάτες του.

Σχετικά με την CBS IT Systems Cyprus LTD

Η CBS IT Systems Cyprus LTD ιδρύθηκε το 2010 στη Λευκωσία και αποτελεί μέλος του Cosmos Group (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE, CBS IT Systems Cyprus LTD, CBS.LAN και Novecosmos), ενός από τους κορυφαίους ομίλους πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, λογισμικού και υποστήριξης επιχειρήσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες οργανισμών κάθε μεγέθους, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Όμιλος Cosmos παρουσίασε το 2025 κύκλο εργασιών ύψους 93 εκατ. Ευρώ και το 2026 συμπληρώνει 38 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες CBS IT Systems Cyprus LTD, Τμήμα Marketing και Επικοινωνίας, κα Μαίρη Ανδρέου, τηλ.: +357 22442101, fax: +357 22313840, email: [email protected] και ηλεκτρονική διεύθυνση www.cbsit.com.cy

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

