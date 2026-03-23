Ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σεζόν ένα εμβληματικό ξενοδοχείο - Ετοίμασαν έναν ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα για το Πάσχα

 23.03.2026 - 14:00
Ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σεζόν ένα εμβληματικό ξενοδοχείο - Ετοίμασαν έναν ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα για το Πάσχα

Το Anassa, το εμβληματικό ξενοδοχείο του ομίλου Thanos Hotels & Resorts και μέλος των Leading Hotels of the World, εγκαινιάζει μια νέα εποχή μέσα από μία εκτεταμένη ανακαίνιση σε όλο το θέρετρο.

Το ξενοδοχείο επαναλειτουργεί στις 27 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σεζόν, ενώ για την περίοδο του Πάσχα έχει διαμορφωθεί ένα ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα εμπειριών για τους επισκέπτες.

Ενόψει της έναρξης της θερινής περιόδου, το Anassa ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη φάση της μεγάλης αναβάθμισής του, που περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό σε δωμάτια και σουίτες, την ανανέωση των ιδιωτικών επαύλεων και την εισαγωγή νέας γαστρονομικής εμπειρίας. Με επένδυση που ξεπερνά τα €10 εκατ., η πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως κορυφαίου παραθαλάσσιου προορισμού στην Κύπρο.

Κληρονομιά και σύγχρονη εμπειρία

Από το 1998, το Anassa αποτελεί σταθερό προορισμό για απαιτητικούς επισκέπτες, χάρη στη μοναδική παραθαλάσσια τοποθεσία του που θυμίζει αυθεντικό κυπριακό χωριό, με καταγάλανα νερά, εκτεταμένους κήπους με ελαιώνες, βουκαμβίλιες και μια πληθώρα από κυπριακά άνθη και βότανα, αλλά και έναν σχεδιασμό που αποτυπώνει την ουσία της μεσογειακής ζωής. Η ανανέωση έρχεται να ενισχύσει αυτή την κληρονομιά, εισάγοντας μια πιο σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση και μια αναβαθμισμένη εμπειρία φιλοξενίας, σε ένα περιβάλλον φυσικής ομορφιάς, μακριά από την πολυκοσμία των πιο δημοφιλών τουριστικών περιοχών.

Η πρώτη φάση αναβάθμισης επικεντρώνεται στον πλήρη επανασχεδιασμό 76 μονάδων, Junior Suites και ανώτερων δωματίων, καθώς και στο σύνολο των παραδοσιακών λευκών επαύλεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Σε συνεργασία με το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Yabu Pushelberg, οι χώροι ανανεώνονται με ήπιες αποχρώσεις και φυσικά υλικά, ενώ τα μπάνια επανασχεδιάζονται πλήρως. Παράλληλα, η κεντρική βεράντα αναβαθμίζεται με νέα έπιπλα εξωτερικού χώρου, αναδεικνύοντας τη θέα στη Μεσόγειο.

Γαστρονομική αναβάθμιση

Η γαστρονομία στο Anassa αποκτά νέα διάσταση με την προσθήκη του Grill at Amphora, ενός à la carte concept που αναδεικνύει φρέσκα ψάρια ημέρας και εκλεκτά κρέατα στη σχάρα. Παράλληλα, διατηρείται ο πυρήνας της γαστρονομικής ταυτότητας του ξενοδοχείου με γαλλο-μεσογειακή κουζίνα στο Helios, ασιατικές επιρροές στο Basiliko και παραδοσιακούς μεζέδες στο Pelagos.

Μακροχρόνια εμπειρία, μεσογειακή φιλοξενία

Υπό την καθοδήγηση της οικογένειας Μιχαηλίδη, με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στον ξενοδοχειακό κλάδο, το Anassa αντικατοπτρίζει μια φιλοσοφία συνέπειας, φροντίδας και σεβασμού στην τοπική κουλτούρα. Όπως σημειώνει η Νατάσα Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου, «για σχεδόν τρεις δεκαετίες, το Anassa εκφράζει τη φιλοσοφία του Ομίλου: ουσιαστική προσέγγιση, μακριά από εφήμερες τάσεις, με επίκεντρο την εποχικότητα και τη μεσογειακή ευεξία. Μια αυθεντικά μεσογειακή προσέγγιση στη φιλοξενία, βασισμένη στην ποιότητα, την τοπική κουλτούρα και την αίσθηση σύνδεσης με την τοπική κοινότητα. Με το νέο αυτό κεφάλαιο προχωρούμε με αισιοδοξία, διασφαλίζοντας ότι το Anassa εξελίσσεται συνεχώς, παραμένοντας όμως πιστό στις αξίες που το καθιέρωσαν».

Με ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, άμεση πρόσβαση σε απομονωμένη παραλία και ευρύχωρους χώρους, το Anassa παραμένει ένας προορισμός που συνδυάζει ιδιωτικότητα και διακριτική πολυτέλεια. Η ανανέωση αυτή σηματοδοτεί μια μελετημένη εξέλιξη, που τιμά την κληρονομιά του ξενοδοχείου και το προετοιμάζει για το μέλλον.

Thanos Hospitality Services και η εξέλιξη του Ομίλου

Αξιοποιώντας την πείρα μισού και πλέον αιώνα στη διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχείων, η Thanos Hotels & Resorts έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της μέσω της Thanos Hospitality Services, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης και συμβουλευτικής σε ιδιοκτήτες και επενδυτές. Με ισχυρές βάσεις στην κυπριακή φιλοξενία και παρουσία στην Ελλάδα, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν από το στάδιο της ανάπτυξης έως τη λειτουργία και τη στρατηγική εξέλιξη ξενοδοχειακών μονάδων.

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Θανατηφόρο Λάρνακας: Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 68χρονο οδηγό που νοσηλεύεται

Αφθώδης πυρετός: Εντείνεται η ανησυχία - Νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στο Γέρι

Παραιτήθηκε ο Ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν

LIVE: Το Ιράν απειλεί ότι θα βάλει νάρκες στον Περσικό Κόλπο αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις ακτές και τα νησιά

VIDEO: Από θαύμα γλίτωσαν εργαζόμενοι - Κατέρρευσε πλάκα οροφής σε υπό ανέγερση κτίριο στη Λεμεσό

Ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σεζόν ένα εμβληματικό ξενοδοχείο - Ετοίμασαν έναν ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα για το Πάσχα

Ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σεζόν ένα εμβληματικό ξενοδοχείο - Ετοίμασαν έναν ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα για το Πάσχα

Υπόθεση Τσαγκαράκη: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες που έχουν αγοράσει έργα από την γκαλερί σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία

