Δεν πρόλαβε να τα χαρεί - Πέθανε ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, σε ηλικία 43 ετών

Όπως μεταδίδει το Reuters εκπρόσωπος της OnlyFans δήλωσε πως «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Λίο Ραντβίνσκι. Ο Λίο έφυγε ήρεμα από τη ζωή μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο», προσθέτοντας ότι η οικογένειά του ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ο Ραντβίνσκι, ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας, απέκτησε το 2018 τη Fenix International Limited, μητρική εταιρεία της OnlyFans, της οποίας διετέλεσε διευθυντής και βασικός μέτοχος. Παράλληλα, ηγούνταν του Leo, ενός επενδυτικού κεφαλαίου venture capital που ίδρυσε το 2009 και επικεντρώνεται κυρίως σε επενδύσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο Ραντβίνσκι ίδρυσε την OnlyFans το 2016 μαζί με τον βρετανό επιχειρηματία Τιμ Στόκλι και γνώρισε εκρηκτική άνοδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όταν τα lockdowns ώθησαν δημιουργούς και χρήστες στο διαδίκτυο, μετατρέποντας την πλατφόρμα συνδρομητικού περιεχομένου σε παγκόσμιο μέσο εισοδήματος και ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί τον Ιανουάριο, η OnlyFans διερευνούσε το ενδεχόμενο πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην επενδυτική εταιρεία Architect Capital, σε μια συμφωνία που αποτιμούσε την επιχείρηση περίπου στα 5,5 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

