25η Μαρτίου: Η στιγμή που το F-16 ΖΕΥΣ με λευκούς και μπλε καπνούς περνά πάνω από το Σύνταγμα

ΑρχικήΕλλάδα
 25.03.2026 - 11:53
Σε εξέλιξη είναι στο κέντρο της Αθήνας η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου. Στο πλαίσιό της εντυπωσίασε ένα αεροπλάνο της ομάδας ΖΕΥΣ που άφησε ως καπνό τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, το λευκό και το γαλάζιο.

Η παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 ξεκίνησε σήμερα, λίγο λεπτά μετά τις 11:00 π.μ. ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Δείτε φωτογραφία από την στιγμή που το F-16 ΖΕΥΣ περνά πάνω από το Σύνταγμα:

Νωρίτερα, στις 6:21 π.μ. οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο είχαν αρχίσει με ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

ΠΗΓΗ: Tanea.gr

