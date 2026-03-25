Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές μητέρα και κόρη από έκρηξη και φωτιά σε διαμέρισμα - Τι συνέβη

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, καθώς είναι πολυεγκαυματίας.

Όπως αναφέρει το gegonota.news η φωτιά προκλήθηκε από σόμπα με τα σκεπάσματα να καίγοντας πριν οι γυναίκες να καταλάβουν τι συνέβη. Κατά την ίδια περιγραφή, οι δύο γυναίκες πανικοβλήθηκαν ενώ ο 39χρονος γιός της 60χρονης, που έμενε μαζί τους, μπήκε στο δωμάτιο προσπαθώντας να τις βγάλει έξω από το σπίτι αλλά αυτό αποδείχθηκε αδύνατο.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού περιέγραψε τα όσα συνέβησαν λίγο πριν τις 16:00 όταν και ξέσπασε η φωτιά. Η κυρία Αδαμαντία ανέφερε ότι είδε έναν άνθρωπο να καίγεται στην αυλή και στη συνέχεια ένας γείτονας προσπάθησε να τον βοηθήσει ρίχνοντας πάνω του μπουφάν.

«Την ώρα που έφτασα ήμουν με το αυτοκίνητο. Άκουσα τους γείτονες να λένε “φωτιά, τρέξε”. Σταματάω, κατεβαίνω, βλέπω το σπίτι να βγάζει φλόγες και έναν άνθρωπο -δεν μπορούσα να ξεχωρίσω αν ήταν άνδρας ή γυναίκα- να φλέγεται στην αυλή. Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, ήταν κλειδωμένα. Εγώ δεν μπορούσα να πηδήξω φορούσα τακούνια. Πήδηξε ένας γείτονας, πέταξε ένα μπουφάν επάνω από τον φλεγόμενο άνθρωπο», είπε η κυρία Αδαμαντία.

«Ήρθαν οι γείτονες, πήραν πυροσβεστήρες, πήραν τηλέφωνο για ασθενοφόρο και ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Από ότι άκουσα που έλεγε ο γιος που μπαινόβγαινε και έφυγε όρθιος από εδώ -ευτυχώς- πρέπει να ήταν σόμπα αλογόνου. Πήρε φωτιά η κουβέρτα, ακούμπησε η κουβέρτα στη σόμπα νομίζω κάτι τέτοιο φώναζε πάνω στον πανικό του ο άνθρωπος. Τον βγάλαμε έξω, τον αφήσαμε στην άκρη, ήρθε ασθενοφόρο», ανέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr οι δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν μητέρα και κόρη ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών.

Ο 39χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών καθώς είναι πολυεγκαυματίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του.

Ο 39χρονος φέρει βαριά τραύματα, κυρίως από τη φωτιά που προκλήθηκε μετά την έκρηξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο πύραρχος Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας δήλωσε: «κλήθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε ισόγεια κατοικία. Επενέβησαν έξι υδροφόρα οχήματα με δύο βοηθητικά, 19 πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, δυστυχώς υπάρχει ένας εγκαυματίας που έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βόλου και δύο με εγκαύματα χωρίς τις αισθήσεις τους. Το ανακριτικό έχει αναλάβει την προανάκριση, να δούμε πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά. Μέσα στο σπίτι βρέθηκε θερμαντικό σώμα και πραγματοποιούνται έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία».

Πηγή: protothema.gr