Αφορά γονείς: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε παιδικά καθίσματα για το αυτοκίνητό σας

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι τα παιδικά καθίσματα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα προστασίας κατά τη μετακίνηση με όχημα. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται άμεσα από τη σωστή επιλογή, εγκατάσταση και χρήση τους.

Όπως επισημαίνεται, η χρήση ακατάλληλου καθίσματος σε σχέση με την ηλικία, το βάρος ή το ύψος του παιδιού, καθώς και η λανθασμένη τοποθέτηση ή πρόσδεση, μπορούν να μειώσουν σημαντικά την προστασία που προσφέρει το κάθισμα και να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση τροχαίας σύγκρουσης.

Οι καταναλωτές καλούνται να:

Διαβάζουν και να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας.

Ελέγχουν τις σημάνσεις συμμόρφωσης και τις σχετικές πληροφορίες στη συσκευασία πριν από την αγορά.

Προτιμούν νέα και πρόσφατα εγκεκριμένα προϊόντα που πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας.

Επιλέγουν, όπου είναι δυνατόν, καθίσματα με σύστημα ISOFIX, για ενισχυμένη ασφάλεια και ορθή εγκατάσταση.

Διασφαλίζουν ότι το κάθισμα είναι συμβατό με το όχημά τους, έχει τοποθετηθεί σωστά και είναι κατάλληλο για το βάρος, το ύψος και την ηλικία του παιδιού.

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να:

Παρέχουν σαφείς, ακριβείς και ευδιάκριτες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, το εύρος χρήσης (βάρος/ύψος) και την ορθή εγκατάσταση των προϊόντων, ώστε να διευκολύνεται η κατάλληλη επιλογή από τους καταναλωτές.

Θεσπίζουν και εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες και σχέδια δράσης για τη διαχείριση περιπτώσεων ανάκλησης, ελαττωματικών ή μη συμμορφούμενων προϊόντων, διασφαλίζοντας την έγκαιρη ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών.