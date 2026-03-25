Καιρός: Στους μηδέν βαθμούς πέφτει απόψε η θερμοκρασία στα ορεινά – Μέχρι πότε θα συνεχίσει η κακοκαιρία – Επιστρέφει και η σκόνη
Καιρός: Στους μηδέν βαθμούς πέφτει απόψε η θερμοκρασία στα ορεινά – Μέχρι πότε θα συνεχίσει η κακοκαιρία – Επιστρέφει και η σκόνη

 25.03.2026 - 21:00
Καιρός: Στους μηδέν βαθμούς πέφτει απόψε η θερμοκρασία στα ορεινά – Μέχρι πότε θα συνεχίσει η κακοκαιρία – Επιστρέφει και η σκόνη

Χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα βόρεια. Κατά τις αυγινές κυρίως ώρες σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται, αρχικά μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και βόρεια, ενώ αργότερα αναμένονται τοπικά βροχές και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στο νότιο μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βόρειοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά ισχυροί 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά το απόγευμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα στα δυτικά παράλια μέχρι ταραγμένη.

Την Παρασκευή αναμένονται μεμονωμένες, ελαφρές κυρίως, βροχές στα ορεινά και βορειοδυτικά. Το Σάββατο ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Κυριακή αναμένονται βροχές και αργότερα και μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο και την Κυριακή στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή, αναμένεται μικρή άνοδος το Σάββατο και μικρή πτώση την Κυριακή και θα κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου (16.00), ήταν 23 εκατοστά.

